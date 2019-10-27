彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／即時報導



彰化縣離岸風場4家開發外商最近承諾未來3年共同回饋3.3億元，給沿海46所國中小作營養午餐經費，縣長王惠美今天透露另一個更大的好消息。她說，未來20年，每年還有1筆3億元穩定的離岸風電「海域土地償金」收入，即離岸風電將每年挹注縣庫4.1億元，對財政拮据的縣府是的及時雨。

今天上午，王惠美參加員林路跑、溪湖肇霖宮「濃情客庄話石鵝」三山國王客家文化節系列活動後受訪；她說，她擔任立委時就發現開發離岸風電，對彰化縣有很不公平的問題，政府研擬的風力發電回饋方案，每度風電將提撥0.018元回饋金，但縣府只分到20%，根本是無感。

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「彰化縣近海一大片海域被畫為開發風力發電場址，未來離岸風電也要在彰濱工業區上岸後併聯，農曆新年後，經濟部長沈榮津到彰化縣協調，我表明彰化縣未蒙其利，先受其害，無法向縣民交代的立場。」王惠美說，當時沈部長承諾會向中央轉達她的立場，並幫彰化縣爭取權益。

建設處長劉玉平說，去年縣府曾多次爭取離岸風電開發回饋金，但中央都不回應，當面向蔡英文總統反映，也沒下文；直到今年7月，經濟部提出「國有不動產設置再生能源發電設備收益提撥辦法」草案，9月20日正式公告實施，以往公有土地償金都全歸國庫，海域也屬國有，今後是中央、縣市政府各50%。

劉丟平說，海域土地償金是以每支風力發電機組基座使用的範圍計算償金，彰化風場會建置800多支風力發電機組，政府與外商簽約20年，明年開始，外商每年要支付海上償金6億元，其中3億元撥入彰化縣庫，這是一筆很穩定的自主財源。