「這溪無魚，別溪釣」 台中梧棲頂寮海俗諺電子書出書

2019-10-27 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



「這溪無魚，別溪釣」，台中市梧棲區頂寮里社區發展協會今天在頂寮社區活動中心舉行「古早ㄟ頂寮海之俗諺」電子書成果發表會，頂寮里長鐘金水表示，頂寮里社區已連續6年都獲得文化局社造補助出版了老照片、耆老口述、古文書專輯、導覽手冊、故事繪本及今年完成的海之俗諺電子書共本，出書希望讓更多生活諺語保留下來。

頂寮里社區發展協會理事長林錫植表示，頂寮里早期居民生活主要以農漁業為主，「海之俗諺」自然成為討海人生活的標竿，「生活諺語」是一種能以簡明短句，又能畫龍點睛的表達出先民生活智慧的口頭傳頌文詞。

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頂寮里今年再獲文化局社造補助13萬元，發行「古早ㄟ頂寮海之俗諺」電子書700本，免費分送給各機關及頂寮里各鄰戶，今天舉行成果發表會，梧棲區長溫國宏、市議員尤碧鈴、陳廷秀、楊典忠等人參加發表會。