日月潭環湖馬拉松今開跑 選手用雙腳做公益

2019-10-27 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



2019日月潭環湖馬拉松今天開跑，逾5000人用路跑體驗日月潭之美，更用雙腳做公益，每跑1公里，主辦方就捐1元，今年捐出10萬元給麻煩小天使協會等單位幫助發展遲緩或身心障孩童，另捐贈5萬元給划船委員會為水上運動出力。

今年環湖賽除42K全馬組、29K超半馬組，更新增6公里健走組，吸引33國逾5500人參賽，今一早6時許從向山遊客中心出發，沿水社碼頭、九龍口、文武廟、伊達邵、玄奘寺等景點繞行日月潭，也邊跑邊欣賞環湖公路兩側景致。

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副縣長陳正昇、日管處處長洪維新均說，日月潭旅遊條件佳，更透過路跑、單車等運動賽事掀熱潮，為地方觀光注入活水；主辦的中華運動生活協會則表示，延續往年公益行動，只要選手每跑1公里就捐出1元，今年將捐助10萬元給麻煩小天使協會，另再捐5萬元協助划船委員會。