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彰化縣三山國王廟有多少？官方是29間、協會有38間

2019-10-27 14:50聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

彰化縣廟宇多，三山國車廟有多少？縣府民政處登記資料是29間，但文史工作者調查至少有38間，其中福佬客約23萬人，彰化縣三山國王客家文化協會今天選在溪湖肇霖宮舉辦的「濃情客庄話石鵝」三山國王客家文化節系列活動，讓民眾體驗客家美食、在地市集、社區營造成果展、擂茶、麻糬、花布拼貼。

彰化縣三山國王客家文化節活動今天上午舉行開幕式，縣長王惠美、客家委員會參事吳克能、溪湖鎮長黃瑞珠、三山國王客家文化協會理事長胡祥畯、肇霖宮主委陳木仕等人參加。

王惠美說，彰化縣總人口126萬多人，客屬族群約23萬多人，約占18%，因環境因素，許多客家傳統文化習俗因而式微，但信仰三山國王之傳統仍保留下來。三山國王與客家族群來台歷史，有著密不可分的關聯，是客家人的守護神，是客家族群的心靈信仰及寄託。希望透過活動，讓客家人有歸屬感，更能夠把客家語、客家文化及傳統習俗繼續保存下來。

彰化縣三山國王客家文化協會每年透過宗教活動，讓民眾了解客家文化的美好，目前協會有38間宮廟，每年擲筊輪流擔任爐主，今年爐主是肇霖宮，有114尊三山國王神像齊聚肇霖宮，香火鼎盛，來自各地的信眾趕來上香祈福。明年三山國王文化節活動地點也在溪湖鎮，爐主是位在西安路的西安宮。

胡祥畯說，感謝王縣長重視客家文化的保持，台灣有三山國王廟的地方，代表客籍先民墾拓的足跡，彰化縣三山國王宮廟數量眾多，也證明客裔族群在彰化的歷史痕跡。今年活動有客家歌謠、傳統民俗藝陣、北管等動態表演，也有客家文物展及客家文化體驗活動，及彰化縣三山國王朝聖典禮。

彰化縣「濃情客庄話石鵝」三山國王客家文化節系列活動，今天縣長王惠美（中）等人向溪...
彰化縣「濃情客庄話石鵝」三山國王客家文化節系列活動，今天縣長王惠美（中）等人向溪湖肇霖宮三山國王祈福。記者何烱榮／攝影
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彰化縣三山國王客家文化協會今天在溪湖肇霖宮舉辦的「濃情客庄話石鵝」客家文化節系列...
彰化縣三山國王客家文化協會今天在溪湖肇霖宮舉辦的「濃情客庄話石鵝」客家文化節系列活動，民眾體驗擂茶的情形。記者何烱榮／攝影
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彰化縣三山國王客家文化協會今天在溪湖肇霖宮舉辦的「濃情客庄話石鵝」客家文化節系列...
彰化縣三山國王客家文化協會今天在溪湖肇霖宮舉辦的「濃情客庄話石鵝」客家文化節系列活動。記者何烱榮／攝影
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彰化縣三山國王客家文化協會今天在溪湖肇霖宮舉辦的「濃情客庄話石鵝」客家文化節系列...
彰化縣三山國王客家文化協會今天在溪湖肇霖宮舉辦的「濃情客庄話石鵝」客家文化節系列活動。記者何烱榮／攝影
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