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鹿港文化小旅行走進懷舊電影場景 戲曲節今好戲上場

2019-10-27 14:38聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港和興青創基地推鹿港味小旅行充滿文化味，今天下午6:30在鹿港日茂行播映「鹿港苦力」紀錄片導演紀文章和雕花師傅吳江浚和大家座談；彰化國際傳統戲曲節今晚7點在鹿港公會堂也有彰化縣傑出演藝團隊新和興總團演出年度新戲「釣金龜」。

鹿港鎮10月文化活動很精彩，鹿港和興青創基地推鹿港味小旅行，鹿港小鎮不少耐人尋味的老房子都曾是電影取景片場，拍出的電影也都曾轟動一時，包括有名導演李行拍的「小城故事」講一位青年學木雕的愛情故事，還有名導李翰祥著名的抗日諜片「揚子江風雲」等。

和興青創基地規畫小旅行走入懷舊電影中的場景，並結合廟宇與傳統工藝導覽， 讓小旅行提升為深度旅行，也讓遊客更津津有味，小旅行由「揚子江風雲」拍攝場景「元昌行」的主人彩繪藝師李奕興親自導覽，還有「小城故事」拍攝場景鹿港「三槐堂」則由「三槐堂」主人王康壽導覽。

除了今天晚間在鹿港日茂行將播映「鹿港苦力」紀錄片，並有導演紀文章座談講座， 10月30日晚間18:30在鹿港龍山寺側廂房放映《小城故事》，映後分享會將由大葉大學設計暨藝術學院副教授陳怡君主持，31日18:30放映《尋找煥美師》，由陳淑美導演主持分享會。

彰化縣政府舉辦的彰化國際傳統戲曲節今天上午在鹿港龍山寺有南管實驗樂團、合和藝苑、南管研習班等表演，下午到晚間則在鹿港公會堂有包括七子戲研習班、聚英社南樂團、南管研習班、越南國家音樂學院傳統古箏管弦樂團、陳錫煌傳統掌中劇團、新和興總團等團隊演出。 

鹿港和興青創基地規劃小旅行走入懷舊電影中的場景，「元昌行」的主人彩繪藝師李奕興透...
鹿港和興青創基地規劃小旅行走入懷舊電影中的場景，「元昌行」的主人彩繪藝師李奕興透露當初名導李瀚祥拍攝「揚子江風雲」時就是看上「元昌行」特殊的雙層樓井，此圖是演員楊群與孫越對戲。圖／李奕興提供
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鹿港和興青創基地規劃小旅行走入懷舊電影中的場景，並結合廟宇與傳統工藝導覽，彩繪藝...
鹿港和興青創基地規劃小旅行走入懷舊電影中的場景，並結合廟宇與傳統工藝導覽，彩繪藝師李奕興在玉渠宮導覽文化小旅行。圖／和興青創基地團隊提供
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