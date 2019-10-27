鹿港文化小旅行走進懷舊電影場景 戲曲節今好戲上場
2019-10-27 14:38
聯合報 記者林宛諭
／彰化即時報導
彰化縣鹿港和興青創基地推鹿港味小旅行充滿文化味，今天下午6:30在鹿港日茂行播映「鹿港苦力」紀錄片導演紀文章和雕花師傅吳江浚和大家座談；彰化國際傳統戲曲節今晚7點在鹿港公會堂也有彰化縣傑出演藝團隊新和興總團演出年度新戲「釣金龜」。
鹿港鎮10月文化活動很精彩，鹿港和興青創基地推鹿港味小旅行，鹿港小鎮不少耐人尋味的老房子都曾是電影取景片場，拍出的電影也都曾轟動一時，包括有名導演李行拍的「小城故事」講一位青年學木雕的愛情故事，還有名導李翰祥著名的抗日諜片「揚子江風雲」等。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
和興青創基地規畫小旅行走入懷舊電影中的場景，並結合廟宇與傳統工藝導覽， 讓小旅行提升為深度旅行，也讓遊客更津津有味，小旅行由「揚子江風雲」拍攝場景「元昌行」的主人彩繪藝師李奕興親自導覽，還有「小城故事」拍攝場景鹿港「三槐堂」則由「三槐堂」主人王康壽導覽。
除了今天晚間在鹿港日茂行將播映「鹿港苦力」紀錄片，並有導演紀文章座談講座， 10月30日晚間18:30在鹿港龍山寺側廂房放映《小城故事》，映後分享會將由大葉大學設計暨藝術學院副教授陳怡君主持，31日18:30放映《尋找煥美師》，由陳淑美導演主持分享會。
彰化縣政府舉辦的彰化國際傳統戲曲節今天上午在鹿港龍山寺有南管實驗樂團、合和藝苑、南管研習班等表演，下午到晚間則在鹿港公會堂有包括七子戲研習班、聚英社南樂團、南管研習班、越南國家音樂學院傳統古箏管弦樂團、陳錫煌傳統掌中劇團、新和興總團等團隊演出。
留言