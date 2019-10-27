鹿港文化小旅行走進懷舊電影場景 戲曲節今好戲上場

2019-10-27 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣鹿港和興青創基地推鹿港味小旅行充滿文化味，今天下午6:30在鹿港日茂行播映「鹿港苦力」紀錄片導演紀文章和雕花師傅吳江浚和大家座談；彰化國際傳統戲曲節今晚7點在鹿港公會堂也有彰化縣傑出演藝團隊新和興總團演出年度新戲「釣金龜」。

鹿港鎮10月文化活動很精彩，鹿港和興青創基地推鹿港味小旅行，鹿港小鎮不少耐人尋味的老房子都曾是電影取景片場，拍出的電影也都曾轟動一時，包括有名導演李行拍的「小城故事」講一位青年學木雕的愛情故事，還有名導李翰祥著名的抗日諜片「揚子江風雲」等。

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和興青創基地規畫小旅行走入懷舊電影中的場景，並結合廟宇與傳統工藝導覽， 讓小旅行提升為深度旅行，也讓遊客更津津有味，小旅行由「揚子江風雲」拍攝場景「元昌行」的主人彩繪藝師李奕興親自導覽，還有「小城故事」拍攝場景鹿港「三槐堂」則由「三槐堂」主人王康壽導覽。

除了今天晚間在鹿港日茂行將播映「鹿港苦力」紀錄片，並有導演紀文章座談講座， 10月30日晚間18:30在鹿港龍山寺側廂房放映《小城故事》，映後分享會將由大葉大學設計暨藝術學院副教授陳怡君主持，31日18:30放映《尋找煥美師》，由陳淑美導演主持分享會。