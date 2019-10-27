霧社事件89周年追思 莫那魯道外孫女獻聲唱古調

2019-10-27 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



霧社抗日事件屆滿89周年，南投縣政府今在仁愛鄉霧社事件紀念公園辦理追思祭儀，各界和遺族代表向先烈獻花、獻酒，莫那．魯道的外孫女露比．瑪姮與族內耆老等率族內孩童唱古調和傳統舞蹈，向壯烈先祖致敬，也象徵歷史文化傳承。

仁愛公所指出，莫那魯道在霧社事件爆發後率族人壯烈抗日，因戰敗獨入深山飲彈自盡，其遺骸流離至1973年才被送回故土，與其他烈士安葬於霧社紀念公園內，每年10月27日邀莫那魯道及抗日烈士遺族、地方各界舉辦傳統追思祭儀。

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而今天的追思活動除循傳統獻祭儀式，露比．瑪姮與族內耆老、孩童共同吟唱古調和傳統舞蹈，行政院原民會賽德克族專門委員吳永昌也到場，但由縣府民政處長吳燕玲擔任主祭，率員向殉難烈士行禮緬懷，藉此撫慰追思壯烈先祖在天之靈。

吳永昌說，過去歷史事件已無法改變，但能從中記取教訓或經驗，知道當年悲痛源自於不正義，如今政府願提供管道恢復原民權利，不過權利掌握在自己手上，得由各族發起爭取；吳燕玲也表示，透過祭儀追思來延續原民語言、文化和精神。

露比．瑪姮則提到，霧社事件後，魯道家族僅剩她母親，而她母親立志找回外祖父遺骸，但她逝世後才迎回故土安葬，如今每年的追思祭儀讓她難過又榮幸，感謝外界共同祭拜莫那魯道和抗日烈士，也對當年事件及母親抱憾離世，難免哀傷。