跑出健康 7500名男女老幼今晨在員林市區開心路跑

2019-10-27 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



彰化縣10月推出的7場馬拉松嘉年華系列活動，第2場員林獅子盃GOGO樂全國親子公益路跑今天清晨在員林市圓林園公園熱情登場，縣長王惠美、市長游振雄和員林獅子會長林恩銓帶領7500名男女老少選手做好熱身操後，由大同國中的啦啦隊、東山國小的棒球隊、蘋果劇團的演員領跑，選手以輕鬆的心情跑完全程。

另外，上午8時在社頭鄉清水岩風景區，也有1場社頭鄉體育會主辦，彰化榮譽指導員協會承辦的「運動愛台灣健走-武術韻律活動」，有1千多名親子參加；除健走活動外現場還有熱身操及精彩武術演出和熱力四射的舞蹈表演。

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今年員林路跑賽事路線，由圓林園前的員林大道4段出發，分成男女健康組10公里、休閒組5公里、親子組3公里，主辦單位串聯員林市街景，並在圓林園草地廣場舉辦嘉年華，摸彩獎品包括gogoro 電動機車、GoPro全方位攝影機、iPhone手機、iPad等多項好禮，讓很多選手參加路跑後又開心帶著意外的禮物回家。

上午6時，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、員林獅子會長林恩銓帶領選手做熱身操，前縣長魏明谷、民進黨籍立委陳素月、國民黨籍立委參選人蕭景田，及員林市民代表會主席賴東位、員林市體育會理事長李金圳等人也參加員林路跑嘉年華。

王惠美說，縣府積極打造彰化縣成為長壽縣，除了每年多場的萬人健檢活動，更希望透過運動鼓勵縣民走向大自然，人生更有活力、更健康，達到長壽縣的目標。

彰化縣從10月到12月共有7場馬拉松活動，每1場馬拉松都各有特色，王惠美說，7場賽事估計有4萬多人參與，帶動運動經濟產值達1.2億元，也期待將慢跑與地方產業結合，例如社頭2019織足盃超半程馬拉松等，透過推廣馬拉松活動更活絡織襪等產業。