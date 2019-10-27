主動行銷 台中市府到日本旅展宣傳台灣燈會在台中
2019-10-27 14:03
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
日本旅行博覽會(Tourism Expo Japan)」10月24日起至27日在大阪登場，台中市府觀光旅遊局以「日遊舊城、夜遊燈會」為主題，熱力行銷「2020台灣燈會在台中」，現場發贈特製「燈籠茶餅」，吸引許多日本民眾和旅行業者參觀，對台中旅遊和燈會遊程的詢問度高。
旅展今天在日本大阪閉幕，觀旅局結合2020台灣燈會及台中舊城區景點規畫多條建議遊程，製作「日遊舊城、夜遊燈會」主題觀光摺頁，提供日本旅客更多實用資訊，4天的展期中，觀旅局舉辦了超過10場的舞台及攤位活動，送出1000多份的小禮品，以及500份結合燈會主題特別製作的東方美人茶「燈籠餅」，全力行銷台中。
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台中市觀旅局長林筱淇表示，2020台灣燈會主展區將在明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，規畫以現代光影科技、地景裝置等手法呈現該區特殊自然風貌；副展區於今年12月21日至2月23日在文心森林公園提前開燈，展出以親子同樂為主軸，規畫各種節慶場景、童話故事燈區，展期橫跨耶誕、跨年、春節及元宵，每逢假日於圓滿戶外劇場亦安排精彩表演。
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