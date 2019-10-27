做巫婆帽、看迪士尼卡通學英文，靜宜英文營好有趣
2019-10-27 13:57
聯合報 記者張明慧
／台中即時報導
外語擅長的靜宜大學，開設不少英語營協助國中小學生提升外語能力。靜宜英文系近日開辦「五力全開國小魔法英語營」，全台51位小二至五年級學生在情境式學習、闖關遊戲中，提升「說、唱、舞、玩、畫」英文5力，小朋友遊戲中學語言直呼好好玩。
靜宜英文系規劃希臘羅馬故事、迪士尼卡通「阿拉丁」及西洋流行舞曲「Handclap」拍手舞等多元課程，寓教於樂；活動也結合「西洋餐桌禮儀」，讓小學生手做三明治等餐點，傳遞用餐禮儀及道地美食英文；另搭配西洋萬聖節，小學生親手製作「巫婆帽」，開口練習相關節日英語。
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英文系主任丁玟瑛表示，這次英語營以美國學者所提出的「STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics）」規畫課程，透過「說、唱、舞、玩、畫」5力，營造有趣且生活化的學習環境；小學生能運用所學認識靜宜各系所、蓋夏圖書館、體育館等優美校園環境，也實際於商店購買物品，在校園體驗及闖關遊戲中提升外語能力與視野。
第二次參加活動的沙鹿國小四年庚班許瑁宸說，最喜歡「體育館闖關」遊戲，從大力士體能活動學習體育相關英文。豐原瑞穗國小五年紀林芊佑表示，這與以前的英文課很不一樣，印象最深刻的是「神話故事」課程，在生動的講解中，學到很多英語。高雄市岡山區兆湘國小二年級林上晴說，在圖書館、校園超市及各大樓的闖關遊戲中學習英語很有趣，希望下次還可有機會參加。
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