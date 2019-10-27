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台中市長盃圍棋賽560人參賽 入門選手報名踴躍

2019-10-27 13:23聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

108年台中市長盃圍棋運動錦標賽今(27日)登場，560名選手，台中市體育總會圍棋委員會主委黃馨慧表示，今年入門組選手增加，顯示圍棋長期推動有成，就像今年裁判長賴晁偉長大後繼續投入圍棋教育，培育國內體育人才，讓圍棋體育繼續傳承。

比賽棋力分入門組、甲組至辛組、高段組、五段至二段組及初段組，比賽結果取每組前4名頒發獎盃。黃馨慧説，初學者進階報名人數較往年增加，顯見國內圍棋體育越來越熱門。

黃馨慧表示，圍棋委員會每年5月舉辦議長盃、10月市長盃已有近10年的歷史。台中市國中、高中圍棋體育專班、培育人才不遺餘力。

原裁判長顏清源擔任裁判工作數年頗獲好評，因健康原因請辭，由鎮平國小體育老師賴晁偉接任傳承。

裁判長賴晁偉由圍棋委員會委員共同推舉、2012曾代表台中市參加永大盃全國圍棋公開賽，以圍棋專長推甄錄取彰化師大，修習教育學分取得中等體育教師資格。

他説，除了圓融解除賽事爭執、維持流程順暢，更重要是推動圍棋體育向下扎根、強化國、高中學生技術訓練，讓圍棋體育推廣到國內各角落。

黃馨慧說，亞運納入圍棋比賽，她推動圍棋體育10幾年，看到圍棋人口逐漸增加。希望鼓勵青少年進行圍棋交流，共同探索圍棋無限魅力！

台中市體育總會圍棋委員會主任委員黃馨慧(右三)、裁判長賴晁偉(左三)圖/台中市圍...
台中市體育總會圍棋委員會主任委員黃馨慧(右三)、裁判長賴晁偉(左三)圖/台中市圍棋委員會提供
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台中市長盃圍棋賽今登場，560名選手參賽。圖/台中市圍棋委員會提供
台中市長盃圍棋賽今登場，560名選手參賽。圖/台中市圍棋委員會提供
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圍棋體育台中市

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