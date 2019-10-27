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百年歷史梧棲第7公墓年底前遷葬 孤魂祈福法會

2019-10-27 10:53聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區第7公墓已有數百年歷史，昨辦墳墓遷葬法會，預計年底前無主孤魂起掘，未來將規畫為公園用地或其他用途，法會中虔誠祭拜，梧棲區公所希望徹底清空先人遺骸，妥為安置掘起後無主祠入塔為安。

法會中安排「贊普」，民眾敬備美味齋食，仰三寶加持力，普濟餓鬼道眾生，並召請法界眾生前來聽聞佛法，以法食供養；活動由三里辦公處與台中市生命禮儀管理處委託梧棲區公所辦理無主公墓追薦孤魂祈安植福法會，贊普桌數達400多桌。

台中市生命禮儀管理處長劉振村代表台中市長盧秀燕和梧棲區長溫國宏擔任開香儀式，多位民代和里長與里民共100多人到場。

台中市梧棲區第7公墓將遷葬，昨舉辦孤魂祈福法會。圖／梧棲區公所提供
台中市梧棲區第7公墓將遷葬，昨舉辦孤魂祈福法會。圖／梧棲區公所提供
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台中市梧棲區第7公墓將遷葬，昨舉辦孤魂祈福法會。圖／梧棲區公所提供
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台中市梧棲區第7公墓將遷葬，昨舉辦孤魂祈福法會。圖／梧棲區公所提供
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梧棲台中市

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