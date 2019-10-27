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影／盧秀燕輔選大將賴溪松車禍亡 座車駕駛疑自撞

太強大萬聖節裝扮 小朋友變身夾娃娃機和醬油瓶

2019-10-27 10:28聯合報 記者游振昇／台中即時報導

萬聖節將到，各地都有許多萬聖節活動，台中市豐原區今天有一場活動，小朋友們扮成各種可愛裝扮遊街，到許多單位討糖吃，臉書爆廢公社二館有人PO出小朋友裝扮，扮成夾娃娃機和醬油瓶，被稱為最強大的裝扮，網友看了說「媽媽真的是被耽誤的設計師」。

臉書爆廢公社二館的照片，北部一名媽媽幫二名小朋友做最後的裝扮整理，夾娃娃機和醬油瓶設計吸睛 ，造型細緻，PO圖網友說「 這麼可愛的裝扮，不能只有我看到」，有網友說，許多國小作業都要父母陪著做，萬聖節裝扮也是父母在傷腦筋，父母難為，但也有父母樂在其中，和孩子一起動腦動手，做出獨一無二的裝扮作品。

台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，福利基金會邀父母帶小孩參加，多數小朋友扮成動漫主角，美國隊長和蜘蛛人，卡通人物也多，小朋友們遊豐原市區，向商家討糖吃也討吉利。

台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，小朋友扮成可愛裝扮討糖吃。記者游振昇／攝影
台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，小朋友扮成可愛裝扮討糖吃。記者游振昇／攝影
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台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，小朋友扮成可愛裝扮討糖吃。記者游振昇／攝影
台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，小朋友扮成可愛裝扮討糖吃。記者游振昇／攝影
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台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，小朋友扮成可愛裝扮討糖吃。記者游振昇／攝影
台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，小朋友扮成可愛裝扮討糖吃。記者游振昇／攝影
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小朋友扮成夾娃娃機和醬油瓶，被稱為最強大萬聖節裝扮。圖／取自臉書爆廢公社二館
小朋友扮成夾娃娃機和醬油瓶，被稱為最強大萬聖節裝扮。圖／取自臉書爆廢公社二館
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台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，小朋友扮成可愛裝扮討糖吃。記者游振昇／攝影
台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，小朋友扮成可愛裝扮討糖吃。記者游振昇／攝影
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台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，小朋友扮成可愛裝扮討糖吃。記者游振昇／攝影
台中市豐原區今天有一場萬聖節活動，小朋友扮成可愛裝扮討糖吃。記者游振昇／攝影
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萬聖節爆廢公社

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