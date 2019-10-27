漢翔人員到榮家關懷老榮民 帶唱軍歌時老榮民很感動

2019-10-27 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



漢翔公司人員昨下午邀公司各社團志工關懷長者，首站到彰化榮民之家和老榮民們同樂，活動時間還沒到，老榮民們提早一小時慢慢走到會場，台上演唱軍歌和愛國歌曲時，台下的老榮民們很感動，有人眼眶泛紅。

漢翔公司從航發中心成立已50年，為回饋社會，利用周末假日邀集各社團志工從長者關懷公益活動出發，首站到退輔會位於彰化的榮民之家，感謝榮民長輩早期對台灣這塊土地的貢獻。

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漢翔公司由人力資源主管及志工隊，結合員工自組社團之愛樂社、丹輪玄氣功社、媺椏戲曲，志工們引導老榮民們一起唱軍歌、看歌仔戲、聽老歌，向中彰榮民的老寶貝們致敬。

漢翔公司表示，老榮民們戎馬一生，在戰亂中捍衛國家主權，這群貢獻自己、報效國家的英雄，如今都已古稀，志工們和長輩逗陣樂開懷，陪伴，將老榮民們當成自己的親人，關懷與照顧。