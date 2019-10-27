台中最大危老都更案今開工 辦青春園遊會校友最後巡禮
2019-10-27 00:16
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
設立68年的台中市光華高工，5年前校區遷移到太平區，舊校址北區進化路3400坪精華土地由皇普建設接手推案「皇普莊園」，今天舉辦開工動土典禮，並且舉辦青春園遊會、校友回娘家活動，吸引校友攜家帶眷做校園最後巡禮；未來舊校舍將改建為8棟24樓住宅大樓、總戶數936戶，是台中最大危老都更建案。
中市府都發局統計，危老政策上路至今一年半，核准93件數，其中「皇普莊園」面積達3400坪，是台中最大危老重建申請案。
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皇普建設董事長蘇永平今天和光華高工代表在「皇普莊園」開工儀式中，互贈水琉璃與書法校訓留念，典禮活動溫馨感人且具有紀念傳承之意。開工慶典後，接續在校園內舉辦青春園遊會，歡迎光華校友與家人前來共襄盛舉，現場不僅有美味餐車，還有momo親子天團與氣墊城堡，讓親子同樂，加碼IPHONE 11抽獎，業者預估，現場逾2000人參與。
建商還特別開放部分校舍及校史時光展覽，讓校友能夠趁未拆除前，一起回憶當年無憂校園生活。皇普建設董事長蘇永平說，開工後雖然會拆除校舍，但也會保存有著紀念價值的部分，未來運用在社區中，甚至也討論社區內部店面，將由校友進駐創業、再給予租金優惠。
蘇永平指出，看好台中房市基本面強，「皇普莊園」地段優越，推出抗震活氧住宅，住家25坪到46坪、2到4房，導入耐震系統、戶戶標配抗空汙配備，規劃千坪Villa水池中庭與36項全齡公設。
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