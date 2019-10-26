親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「祖武、震武」傻傻分不清 謝祖武：我爸昨晚托夢給我

太有才！同志遊行「3仙女」超吸睛 自製飄移蓮花座

兩對姊妹花逆境向上 獲慈濟新芽獎學金

2019-10-26 22:27聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化慈濟今天舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位從國小到大專的學子獲獎，其中獲得學習領域獎有兩對姊妹花，雖然家中經濟困難，卻都很爭氣，平時幫忙家務，還能力爭上游，學業成績優異，獲得獎學金 。

獲獎學子中，剛考上國立高中的小亭與妹妹，平時會幫父母做家事、照顧弟弟，爸爸負擔一家五口生計，但有時工作收入不穩定，為了減輕父母負擔利用課餘時間打工，在學業上也力求精進，成績優異的小亭常獲獎學金，獎金交給母親貼補家用。

慈濟獲報後，不捨小亭與妹妹為學費而煩惱，協助學費補助，她們今天一起領獎時， 為了感恩慈濟志工的關懷，將平時省下的零用錢投到竹筒撲滿，捐給慈濟。小亭表示，雖然生活清苦，但母親時常教導他們有能力時也要懂得回饋社會，感謝慈濟志工的幫忙，因為有志工的幫忙，也讓我們想幫助其他人。

獲得國小組學習領域獎的謝家姊妹上台演奏鋼琴，謝媽媽哽咽地說，以前日子很辛苦，一個人要做兩份工作，家裡的那台舊鋼琴還是別人送的，兩姊妹有空就會在家自學，很感恩慈濟一路陪伴，還有每月都會有補貼金，生活才沒有那麼辛苦。

謝家平時靠母親獨力扶養兩姊妹，乖巧的兩人平時會分擔家務，不僅課業表現優異，在藝術方面表現優異。謝姊姊的畫畫受學校推薦總統教育獎，謝弟弟除了曾在員林演藝廳表演陶笛，在演講、舞蹈方面也展露頭角。謝小妹說，跟姊姊今天領了獎學金，都要全部再拿出來幫助需要的人，因為還有人比她們更需要。

就讀政大碩士班的許同學表示，他從大一接受慈濟的幫助，希望把最好的一面幫助跟他一樣家庭的人。他透過製作影片鼓勵大家珍惜資源，在受幫助後，也要懂得回饋，不要去想自己的困處，透過努力還是會看見希望。

彰化慈濟今天舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位從國小到大專的學子獲獎。照片／慈...
彰化慈濟今天舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位從國小到大專的學子獲獎。照片／慈濟提供
分享
彰化慈濟今天舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位從國小到大專的學子獲獎。照片／慈...
彰化慈濟今天舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位從國小到大專的學子獲獎。照片／慈濟提供
分享
彰化慈濟今天舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位從國小到大專的學子獲獎。照片／慈...
彰化慈濟今天舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位從國小到大專的學子獲獎。照片／慈濟提供
分享
彰化慈濟今天舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位從國小到大專的學子獲獎。照片／慈...
彰化慈濟今天舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位從國小到大專的學子獲獎。照片／慈濟提供
分享

慈濟政大

相關新聞

館長發文感謝台中警 蔡其昌留言歡迎來台中創就業機會

2019-10-26 20:52

韓國瑜下周狂掃彰化2天 羅文嘉今天先來拉票批家族政治

2019-10-26 20:50

影／林右昌拍片為世界12強賽中華隊加油 小朋友超搞笑

2019-10-26 20:10

江啟臣、謝龍介合體開直播 不用「講」的改用「唱」

2019-10-26 20:00

活絡台中中區商圈 今明有街頭寫生街舞萬聖節變裝秀

2019-10-26 18:29

為了釀出好酒種起葡萄 他的紅、白葡萄酒都摘冠

2019-10-26 18:03

賴清德獻出第一次輔選行程 明參加黃秀芳泡泡派對

2019-10-26 17:23

影／愛心玩偶破萬隻！員林家扶新館啟用 試玩夾娃娃機

2019-10-26 17:11

影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈

2019-10-26 15:32

顏清標次子顏仁賢再開店 顏寬恒、顏莉敏都來捧場

2019-10-26 15:29

慈濟新芽獎學金 南投魏姓姊弟家境困難還助偏鄉童

2019-10-26 14:24

大樂透億元頭獎開在永靖 樸素小店家財神爺照樣眷顧

2019-10-26 14:24

高美濕地木棧道檢修提早完成 今天起全線開放

2019-10-26 12:34

鹿港駐村藝術家亮相 增3新團隊

2019-10-26 00:02

國旅泡湯優惠下月上路 可跨區使用

2019-10-26 00:02

台中、名古屋 簽觀光交流協定

2019-10-26 00:00

爭取20多年 彰化鐵路高架化交通部審議通過

2019-10-25 23:59

彰化選將辦親子趴 搶家長選票

2019-10-25 23:57

彰化三山國王客家文化節26日登場 114尊王爺神尊參與

2019-10-25 23:42

電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21

觀察站／節慶5合1拚行銷 盧團隊與時間賽跑

2019-10-25 23:12

100天熱炒台灣燈會 中市從月底玩到元宵節

2019-10-25 23:07

瞄準小朋友爸爸媽媽 彰化立委選將爭相辦親子活動

2019-10-25 21:40

彰化市鐵路高架化過關 彰化建城300年大禮物到了

2019-10-25 19:51

八卦山脈發現瀕危刺葉桂櫻 林務局要攜手彰化縣復育

2019-10-25 19:48

鹿港桂花巷藝術村打卡亮點 駐村藝術家互動拍不完美照

2019-10-25 17:17

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 08:00

顏清標次子顏仁賢再開店 顏寬恒、顏莉敏都來捧場

2019-10-26 15:29

郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費

2019-10-25 22:54

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19

影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈

2019-10-26 15:32

好美！台南稻米彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 晨昏夜色4種風情

2019-10-26 08:19

影／板橋府中商圈封街百鬼討糖吃 見糖就搶嚇壞工作人員

2019-10-26 17:25

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

波多野結衣帶2新女優來台 粉絲嗨翻

2019-10-26 20:37

桃園骨董車嘉年華登場 百輛骨董車齊聚車迷HIGH翻

2019-10-26 16:33

影／基隆八斗子意外釣起白錢鰻像白蛇 網友：有好運

2019-10-26 10:58

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16

大樂透億元頭獎開在永靖 樸素小店家財神爺照樣眷顧

2019-10-26 14:24

電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

庶民起義新竹場 竹蓮寺前挺韓人氣強強滾

2019-10-26 21:33

台北市明星學區戶籍月租3000元 議員：我大開眼界

2019-10-26 19:58

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

點亮淡水禮拜堂超美！ 特殊照明保護古蹟環境

2019-10-26 19:22

秋日美景 林內鄉九芎落羽松提早紅了

2019-10-25 23:26

高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎

2019-10-26 16:50

荷包注意！ 北市這3處拖吊數最多 今年拖逾4000輛

2019-10-26 11:47

金山清水田園野薑花盛開 賞花、吃蟹、泡溫泉好去處

2019-10-26 07:21

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

新竹公園蟲蟲派對登場 昆蟲館湧入親子探索體驗

2019-10-26 14:21

南鐵照顧住宅 連續壁漏水、電梯故障

2019-10-25 23:41

影／太魯閣峽谷音樂節今登場 樂迷：感覺山更近了　

2019-10-26 12:33

超浪漫！新竹縣集團婚禮 36對新人放閃完成終身大事

2019-10-26 14:07

館長發文感謝台中警 蔡其昌留言歡迎來台中創就業機會

2019-10-26 20:52

花蓮議員補選 無黨田韻馨擊敗國民黨對手勝出

2019-10-26 19:59

林智堅變身胡迪警長 率市民狂歡搗蛋

2019-10-26 19:24

影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒

2019-10-26 18:29

影／出席平安鹽祭 林佳龍：打造台61為世界級觀光路線

2019-10-26 16:33

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

台東金鋒洛神花季 「全國原住民傳統射箭賽」萬箭齊發

2019-10-26 09:52

金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top