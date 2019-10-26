兩對姊妹花逆境向上 獲慈濟新芽獎學金

2019-10-26 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化慈濟今天舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位從國小到大專的學子獲獎，其中獲得學習領域獎有兩對姊妹花，雖然家中經濟困難，卻都很爭氣，平時幫忙家務，還能力爭上游，學業成績優異，獲得獎學金 。

獲獎學子中，剛考上國立高中的小亭與妹妹，平時會幫父母做家事、照顧弟弟，爸爸負擔一家五口生計，但有時工作收入不穩定，為了減輕父母負擔利用課餘時間打工，在學業上也力求精進，成績優異的小亭常獲獎學金，獎金交給母親貼補家用。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

慈濟獲報後，不捨小亭與妹妹為學費而煩惱，協助學費補助，她們今天一起領獎時， 為了感恩慈濟志工的關懷，將平時省下的零用錢投到竹筒撲滿，捐給慈濟。小亭表示，雖然生活清苦，但母親時常教導他們有能力時也要懂得回饋社會，感謝慈濟志工的幫忙，因為有志工的幫忙，也讓我們想幫助其他人。

獲得國小組學習領域獎的謝家姊妹上台演奏鋼琴，謝媽媽哽咽地說，以前日子很辛苦，一個人要做兩份工作，家裡的那台舊鋼琴還是別人送的，兩姊妹有空就會在家自學，很感恩慈濟一路陪伴，還有每月都會有補貼金，生活才沒有那麼辛苦。

謝家平時靠母親獨力扶養兩姊妹，乖巧的兩人平時會分擔家務，不僅課業表現優異，在藝術方面表現優異。謝姊姊的畫畫受學校推薦總統教育獎，謝弟弟除了曾在員林演藝廳表演陶笛，在演講、舞蹈方面也展露頭角。謝小妹說，跟姊姊今天領了獎學金，都要全部再拿出來幫助需要的人，因為還有人比她們更需要。