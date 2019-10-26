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館長發文感謝台中警 蔡其昌留言歡迎來台中創就業機會

2019-10-26 20:52聯合報 記者林佩均／台中即時報導

館長」陳之漢近期將在台中市崇德路、昔尊龍KTV原址展店，設計師今接獲疑似黑道恐嚇電話，館長下午直播開罵，「我不會跟黑道低頭，一切照法律走」，台中市警方已立案偵辦，館長晚間在臉書更新發文，「感謝台中分局警察關心謝謝你們辛苦」，引來立法院副院長蔡其昌留言，「歡迎館長來台中創造市民的就業機會！」上百名網友熱烈討論。

「館長」陳之漢今天下午開直播飆罵，指設計師接獲電話恐嚇，「崇德路這邊是很複雜的地方，叫你們館長考慮一下。」又說「要準備四、五十個兄弟祝館長生意興榮」，讓館長大嗆，「台灣是法治社會，我一定照做」、「我不會跟黑道低頭，我也混過黑道，有問題一切照法律走」。

台中市警局掌握資訊，今天下午台中市警局第五分局主動聯繫廖姓設計師與該地游姓地主，初步調查，打給兩人的都是同一支電話號碼，並向電信公司調閱相關資料，立案偵辦中。同步在歇業的尊龍KTV周遭加裝巡邏箱，派駐警網巡邏。

「館長」晚間6點多，在臉書「飆捍」發文，「感謝台中分局警察關心謝謝你們辛苦」，引發上百名網友留言。

其中，立法院副院長蔡其昌留言寫下，「歡迎館長來台中創造市民的就業機會！」、「我們台中一定歡迎並保障合法業者來台中投資」，館長則回應，「感謝副院長支持」。底下網友則留言，「好好的保護我們的館長 也希望台中的治安越來越好」、「副院長，阿館加油」，也有網友酸，「副院長出來讚聲了!我們的媽媽市長勒?台中燕子飛去哪了」。

「館長」晚間6點多，在臉書「飆捍」發文，「感謝台中分局警察關心謝謝你們辛苦」，立...
「館長」晚間6點多，在臉書「飆捍」發文，「感謝台中分局警察關心謝謝你們辛苦」，立法院副院長蔡其昌也留言，「歡迎館長來台中創造市民的就業機會！」。圖／擷取自陳之漢「飆捍」臉書
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