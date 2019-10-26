韓國瑜下周狂掃彰化2天 羅文嘉今天先來拉票批家族政治

2019-10-26 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



國民黨總統選人韓國瑜本月28、29日將到彰化展開兩天一夜的「傾聽之旅」，也將為彰化第三選區國民黨立委參選人謝衣鳳競選總部成立大會站台，對手民進黨立委洪宗熠尋求連任，今天舉行北斗區競選總部成立大會，民進黨秘書長羅文嘉出席為他拉票，他指出，韓國瑜正全力攏絡地方派系，洪宗熠的對手正是跟韓國瑜站在一起的政治家族，呼籲選民摒棄這樣的利益結合，對此謝衣鳳競選團隊不做回應。

羅文嘉表示，洪宗熠的問政成績讓人肯定，但是面對地方政治家族傾全力的打壓，拜託鄉親們給在地優秀青年支持與鼓勵，他也送給洪宗熠「台灣抱枕」，指出民進黨「心中有台灣」，絕對不是到了選舉才把「國旗」當工具。

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羅文嘉說，國民黨過去政治家族最讓人詬病，洪宗熠3年前打破這個選區有史以來的家族政治，是彰化人光榮，且他連續3年被國會監督聯盟評選台灣國會最優秀立委，對地方也有建設，爭取二林機密園區，台76快速道路延伸等，對手「家族政治」從阿公開始做完換媳婦做，媳婦落選後女兒再出來選，還雄霸地方有線電視產業，應該要打破這樣的壟斷。