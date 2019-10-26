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吸睛辣妹一起來搞怪 張瀚天搞怪萬聖派對樂翻了

2019-10-26 20:37聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

國民黨第二選區（彰化、花壇、芬園）立委參選人、縣議員張瀚天在萬聖節前夕，共連續舉辦5場搗蛋萬聖派對營，還有闖關及掃街遊行活動，第三場今天下午在花壇圖書館藝文廳舉行，吸引大批民眾參與，扮演吸血鬼、小南瓜等各式搞怪造型，甚至還有吸睛辣妹主動參與，張瀚天披著紅色披風變身「瀚天超人」，與小朋友同樂。

張瀚天表示，萬聖節就像「兒童節」一般，不少小朋友都希望能以搞怪造型出現，比比看誰的裝扮最炫、最搞怪，因此激發了創意，讓搞怪更加搞怪，也成為親子之間的樂趣。

張瀚天說，考量到一些在較偏鄉的小朋友，較沒有機會參與類似的萬聖節派對活動，因此採取快閃方式舉辦這項搗蛋萬聖派對營活動，一連兩週的週末，一連舉辦5場萬聖節闖關活動，活動一場比一場熱鬧，參與人數創高。

萬聖節派對活動的壓軸是在30日晚間6時，張瀚天表示，將再以不同的裝扮現身，和搞怪青年軍到精誠夜市掃街、遊行與民眾同樂，當晚有特殊裝扮的小朋友一起掃街，還能獲神秘禮物。

國民黨彰化縣立委第二選區參選人張瀚天（後排右4)昨天舉辦萬聖派對與民眾一起搞怪，...
國民黨彰化縣立委第二選區參選人張瀚天（後排右4)昨天舉辦萬聖派對與民眾一起搞怪，甚至還有辣妹主動參與，洋溢歡樂氣氛。照片／張瀚天競選服務處提供
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國民黨彰化縣立委第二選區參選人張瀚天（右3)昨天舉辦萬聖派對與民眾一起搞怪，甚至...
國民黨彰化縣立委第二選區參選人張瀚天（右3)昨天舉辦萬聖派對與民眾一起搞怪，甚至還有辣妹主動參與，洋溢歡樂氣氛。照片／張瀚天競選服務處提供
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萬聖節快閃2020選舉2020選舉彰化縣立委

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