提倡青銀共樂 台中市邀民眾關心失智議題

2019-10-26 21:08 中央社 台中26日電



台中市運動局今天與富邦人壽主辦「青銀連心共樂同行」公益健走活動，運動局表示，台中市失智人口約有2萬8000人，盼能藉這項活動讓更多市民關心失智議題。

這場公益健走活動今天在草悟道登場，吸引約3000人到場參與，不僅運動兼做公益，民眾只要完成全程健走，主辦單位就捐贈新台幣50元予台灣失智症協會，邀請市民朋友一同關心失智議題，並以混齡桌遊賽方式，拉近青少年及銀髮族的距離，營造青銀共樂氛圍。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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運動局表示，這場公益健走從草悟道廣場出發，行經國美館後再走回廣場，全長約3公里，活動也在鄰近的福爾摩沙聯盟草悟道酒店舉行混齡桌遊賽，鼓勵年輕世代與長者親友組隊參加，並首度開放親子組報名，讓爸爸媽媽帶國小學童一起動腦挑戰桌遊，只要隊中有65歲以上隊友，得獎獎金可再翻倍，冠軍最高可獲1萬6000元。

運動局表示，台灣邁入高齡化社會，失智者患者也越來越多，台中市老年人口約35萬人，如以失智症盛行率8%推估，失智人口約有2萬8000人，但失智症並不可怕，只要民眾共同了解失智症病程與症狀，多點耐心及同理心，就能對病友有更多的愛與包容。