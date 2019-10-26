江啟臣、謝龍介合體開直播 不用「講」的改用「唱」

2019-10-26 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



立委江啟臣今晚與台南市議員謝龍介、知名政治評論家黃暐瀚在台中市豐原樂天宮參加17直播節目，3人現場一同飆歌，並介紹在地美食小吃，與豐原民眾近距離同歡。

謝龍介與黃暐瀚昨天已在直播頻道宣傳，並在自己的臉書調查網友想聽的歌單。擔任神秘嘉賓的立委江啟臣也將開嗓獻唱「我不知我愛你」、「無言花」等歌曲，並且和現場民眾合唱「追追追」及「愛你一萬年」等歌曲，與台中市民近距離同歡飆歌。

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3人除了同台與民眾飆歌之外，也帶來台灣各地的美食小吃，其中豐原在地的立委江啟臣端出豐原最具代表性的「排骨麵」及「波士頓派」，分享介紹給現場民眾與觀看直播的觀眾朋友，藉此行銷豐原在地的特色美食。

江啟臣表示，由於謝龍介與黃暐瀚都在17直播主持節目，非常感謝他們選擇豐原來作為台中第一次直播的地點。17直播相對是比較年輕族群在收看的直播平台，盼藉此能讓更多年輕朋友認識自己。