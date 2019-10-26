活絡台中中區商圈 今明有街頭寫生街舞萬聖節變裝秀
2019-10-26 18:29
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
台中市政府經濟發展局積極輔導中區繼光街商圈及自由路商圈，今、明兩天舉辦一系列活動，包括寫生、街舞、表演、萬聖節變裝、啤酒節等，藉由豐富活動，活絡商圈氣氛，吸引人潮；精明一街商圈今明兩天舉辦「南瓜節大遊行x秋分夢遊祭炒蛋市集」系列活動，今年特別與國立台中教育大學管理學院USR中心合作，帶來精采表演，以及商圈特色闖關集章活動等。
台中市中區商圈活動聯合開幕儀式今天上午11時在繼光街中山路口展開，包括經濟發展局長張峯源、中區區長林忠訓、市議員黃守達等人到場共襄盛舉。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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台中市經發局說，去年於自由路商圈舉辦的「2018亞洲速寫年會在台中」活動吸引21國、數百名畫家駐足作畫，今天的活動配合檔期打折扣，藉由寫生交流與商家優惠帶動人潮；繼光街商圈近年致力與年輕族群相關的活動，如滑板、塗鴉、卡拉OK及街舞比賽等，今天的「舞動繼光街國際街舞賽」邁入第四屆，吸引年輕人潮。
今天下午登場的「鈴蘭通散步納涼會」由中城再生文化協會舉辦，邀請日本舞蹈家西川淑敏，以及中世紀蒙古、羅馬武士、星際大戰光劍社群等到場表演，兩側店家將掛上鈴蘭造型燈，為街頭增添唯美氛圍。
「萬聖節變裝散步嘉年華」明天在繼光、中山路口登場，不限任何裝扮主題，當天將選出萬聖節最應景變裝、最佳角色扮演、最佳舞台魅力、最佳創意變裝等4獎項，獲獎民眾可獲得獎金1000元，現場還有「大墩鈴蘭通啤酒節」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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