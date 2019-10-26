親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

活絡台中中區商圈 今明有街頭寫生街舞萬聖節變裝秀

2019-10-26 18:29聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市政府經濟發展局積極輔導中區繼光街商圈及自由路商圈，今、明兩天舉辦一系列活動，包括寫生、街舞、表演、萬聖節變裝、啤酒節等，藉由豐富活動，活絡商圈氣氛，吸引人潮；精明一街商圈今明兩天舉辦「南瓜節大遊行x秋分夢遊祭炒蛋市集」系列活動，今年特別與國立台中教育大學管理學院USR中心合作，帶來精采表演，以及商圈特色闖關集章活動等。

台中市中區商圈活動聯合開幕儀式今天上午11時在繼光街中山路口展開，包括經濟發展局長張峯源、中區區長林忠訓、市議員黃守達等人到場共襄盛舉。

台中市經發局說，去年於自由路商圈舉辦的「2018亞洲速寫年會在台中」活動吸引21國、數百名畫家駐足作畫，今天的活動配合檔期打折扣，藉由寫生交流與商家優惠帶動人潮；繼光街商圈近年致力與年輕族群相關的活動，如滑板、塗鴉、卡拉OK及街舞比賽等，今天的「舞動繼光街國際街舞賽」邁入第四屆，吸引年輕人潮。

今天下午登場的「鈴蘭通散步納涼會」由中城再生文化協會舉辦，邀請日本舞蹈家西川淑敏，以及中世紀蒙古、羅馬武士、星際大戰光劍社群等到場表演，兩側店家將掛上鈴蘭造型燈，為街頭增添唯美氛圍。

「萬聖節變裝散步嘉年華」明天在繼光、中山路口登場，不限任何裝扮主題，當天將選出萬聖節最應景變裝、最佳角色扮演、最佳舞台魅力、最佳創意變裝等4獎項，獲獎民眾可獲得獎金1000元，現場還有「大墩鈴蘭通啤酒節」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「2018亞洲速寫年會在台中」活動今天登場，吸引民眾體驗。圖／台中市政府提供
「2018亞洲速寫年會在台中」活動今天登場，吸引民眾體驗。圖／台中市政府提供
分享
台中市繼光街商圈「舞動繼光街國際街舞賽」今天登場，吸引年輕人潮。記者趙容萱／攝影
台中市繼光街商圈「舞動繼光街國際街舞賽」今天登場，吸引年輕人潮。記者趙容萱／攝影
分享
台中市繼光街商圈「舞動繼光街國際街舞賽」今天登場，吸引年輕人潮。記者趙容萱／攝影
台中市繼光街商圈「舞動繼光街國際街舞賽」今天登場，吸引年輕人潮。記者趙容萱／攝影
分享

街舞萬聖節台中市

相關新聞

為了釀出好酒種起葡萄 他的紅、白葡萄酒都摘冠

2019-10-26 18:03

賴清德獻出第一次輔選行程 明參加黃秀芳泡泡派對

2019-10-26 17:23

影／愛心玩偶破萬隻！員林家扶新館啟用 試玩夾娃娃機

2019-10-26 17:11

影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈

2019-10-26 15:32

顏清標次子顏仁賢再開店 顏寬恒、顏莉敏都來捧場

2019-10-26 15:29

慈濟新芽獎學金 南投魏姓姊弟家境困難還助偏鄉童

2019-10-26 14:24

大樂透億元頭獎開在永靖 樸素小店家財神爺照樣眷顧

2019-10-26 14:24

高美濕地木棧道檢修提早完成 今天起全線開放

2019-10-26 12:34

鹿港駐村藝術家亮相 增3新團隊

2019-10-26 00:02

國旅泡湯優惠下月上路 可跨區使用

2019-10-26 00:02

台中、名古屋 簽觀光交流協定

2019-10-26 00:00

爭取20多年 彰化鐵路高架化交通部審議通過

2019-10-25 23:59

彰化選將辦親子趴 搶家長選票

2019-10-25 23:57

彰化三山國王客家文化節26日登場 114尊王爺神尊參與

2019-10-25 23:42

電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21

觀察站／節慶5合1拚行銷 盧團隊與時間賽跑

2019-10-25 23:12

100天熱炒台灣燈會 中市從月底玩到元宵節

2019-10-25 23:07

瞄準小朋友爸爸媽媽 彰化立委選將爭相辦親子活動

2019-10-25 21:40

彰化市鐵路高架化過關 彰化建城300年大禮物到了

2019-10-25 19:51

八卦山脈發現瀕危刺葉桂櫻 林務局要攜手彰化縣復育

2019-10-25 19:48

鹿港桂花巷藝術村打卡亮點 駐村藝術家互動拍不完美照

2019-10-25 17:17

台中、名古屋簽觀光友好城市協定 成彼此最佳觀光推手

2019-10-25 14:33

花壇排水二期工程不做了？立委黃秀芳邀水利署長闢謠

2019-10-25 14:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

彰化市鐵路高架化過關 彰化建城300年大禮物到了

2019-10-25 19:51

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

陳菊14年前一千多票險勝 她爆當年獲指點迷津秘辛

2019-10-26 14:49

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 08:00

郵輪客全被載走？基隆商業總會爭取留下在地消費

2019-10-25 22:54

顏清標次子顏仁賢再開店 顏寬恒、顏莉敏都來捧場

2019-10-26 15:29

古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19

路邊停車格消失惹民怨 潮州鎮公所電話接不完

2019-10-25 20:54

高雄人終於揮別鳳山維新陸橋 力拚年底全面通車

2019-10-26 11:09

影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈

2019-10-26 15:32

好美！台南稻米彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 晨昏夜色4種風情

2019-10-26 08:19

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

影／基隆八斗子意外釣起白錢鰻像白蛇 網友：有好運

2019-10-26 10:58

八卦山脈發現瀕危刺葉桂櫻 林務局要攜手彰化縣復育

2019-10-25 19:48

高雄新地標 遠雄THE ONE大樓燈光秀宛如跨年倒數

2019-10-25 23:02

電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21

「鯤鯓王平安鹽祭」登場 徵「搏杯王」祭5萬獎金

2019-10-26 08:16

金山清水田園野薑花盛開 賞花、吃蟹、泡溫泉好去處

2019-10-26 07:21

荷包注意！ 北市這3處拖吊數最多 今年拖逾4000輛

2019-10-26 11:47

桃市稽查食物外送員雙手 1家合作餐廳逾期食材不合格

2019-10-25 21:08

四重溪溫泉公園夜景美爆 楓葉燈海夢幻浪漫指數破表

2019-10-26 10:01

20道滇緬逃難菜有故事 高雄精功社區出書訴異域家鄉味

2019-10-26 07:20

秋日美景 林內鄉九芎落羽松提早紅了

2019-10-25 23:26

影／太魯閣峽谷音樂節今登場 樂迷：感覺山更近了　

2019-10-26 12:33

影／基隆色彩屋有家「圖們」咖啡 店名大有來頭

2019-10-25 20:57

高雄水果與「一日農夫體驗」前進上海最大地下街商圈

2019-10-25 23:42

三芝首屆茭白筍評鑑 54位筍農爭奪佳績

2019-10-25 22:32

新竹公園蟲蟲派對登場 昆蟲館湧入親子探索體驗

2019-10-26 14:21

台東金鋒洛神花季 「全國原住民傳統射箭賽」萬箭齊發

2019-10-26 09:52

南鐵照顧住宅 連續壁漏水、電梯故障

2019-10-25 23:41

桃園慈護宮30年一次祈安建醮 連5天推素食齋宴

2019-10-25 22:17

大樂透億元頭獎開在永靖 樸素小店家財神爺照樣眷顧

2019-10-26 14:24

高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎

2019-10-26 16:50

學童立下目標、挑戰自我！嘉縣小鐵人競賽激烈

2019-10-25 21:40

「火車回來了」 花蓮林榮舊車站新亮點

2019-10-25 23:40

影／池上秋收稻穗藝術節登場 陳建年：好想唱給稻田聽

2019-10-26 15:36

金門就業中心「職場童樂會」 小朋友開心扮機長、空姐

2019-10-25 20:57

海洋事務研討會金大登場 盼協助兩岸海域保育

2019-10-25 20:44

高美濕地木棧道檢修提早完成 今天起全線開放

2019-10-26 12:34

國道一號汐止增南向匝道 最快明年動工

2019-10-25 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top