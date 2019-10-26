為了釀出好酒種起葡萄 他的紅、白葡萄酒都摘冠

2019-10-26 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



彰化埔心鄉「路葡萄酒莊」從鮮果種植延伸到酒莊經營，今年首度獲得二林鎮農會舉辦的「紫晶盃葡萄酒評鑑」紅、白葡萄酒冠軍，業者指出，葡萄酒的關鍵在源頭，3年多前開始自行種植金香、黑后等釀酒葡萄，還架設網室設施以防天候影響，雖還是釀酒圈的新手，已獲得評審肯定。

彰化縣二林鎮是台灣種植釀酒葡萄主要產區之一，酒莊採用自家栽種或是與在地農民契作的原料釀酒最為特色，但數量逐漸減少，目前有12家對外銷售產品的酒莊，二林農會每年舉辦全縣的葡萄酒評鑑，推廣股主任曾信嘉說，評審今年一致對白葡萄酒有極高的評價，認為白酒香氣及果香味讓人驚豔，也具市場性。

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今年拿下雙料冠軍的「路葡萄果園」在鮮果葡萄界原本就頗為出名，種植葡萄歷經3代，尤其種出具有市場差異的黃金葡萄最受歡迎，且早在20多年前已有能力自產自銷，鮮果栽培技術受肯定。

第三代黃俊仕說，酒莊其實已經營10多年，但過去都是向產地買原料來釀酒，經參考歐洲葡萄酒的歷程，發現「原料」是葡萄酒好壞的關鍵，因此3年多前擴大果園面積，種起釀酒葡萄，卻發現相關參數都需重新調整，但和鮮果一樣的是不能為求量而忽略品質。

他表示，釀酒葡萄一年兩收，冬果的品質較好，卻往往會遇到颱風侵襲產量有限，他因此架起網室，並套袋種植減少損失，在少水、光線充足的環境下，種出品質佳的釀酒葡萄。

黃俊仕說，這幾年消費者重視食品原料來源，當進到酒莊看到種植者的用心，自然願意以合理的價格買葡萄酒，他也認為，歐洲小酒莊以少量多樣方式經營，發展蓬勃，台灣也有機會朝這樣的方向努力。