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賴清德獻出第一次輔選行程 明參加黃秀芳泡泡派對

2019-10-26 17:23聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

民進黨呼聲最高的副總統人選、行政院長前院賴清德，在為蔡英文總統出國助選後，返國第一個助選行程，獻給民進黨彰化縣立委第二選區參選人黃秀芳，訂明天下午4時30分參加黃秀芳在彰化市金馬公園舉辦萬聖泡泡派對，將為總統選情及彰化立委選情加溫。

彰化縣立委第二選區參選人，除了競選連任的民進黨黃秀芳外，國民黨則是縣議員張瀚天，以及將以無黨籍參選的全國總工會理事長陳杰、前縣議員黃玉芬，黃秀芳的選情十分緊張。

黃秀芳表示，賴清德對她在立法院表現及為地方努力爭取建設，十分肯定，本屆立委選舉時，當時還是台南市長的賴清德還特地前來幫她助選，很高興賴清德的第一次輔選獻給她 ，可大大提振選情。

黃秀芳在立法院十分關注教育文化建設，因此在此次選舉，也積極舉辦多場親子泡泡派對，都吸引二、三百人參加，尤其在萬聖節前夕明天舉辦這場萬聖泡泡派對，現場會設置巨型氣墊溜滑梯，讓參與的家長跟孩子們可以開心玩耍，，屆時賴清德會與孩子們互動。

行政院前院長賴清德在台南市長任內，在黃秀芳競選本屆立委時，也曾專程來為她助選。照...
行政院前院長賴清德在台南市長任內，在黃秀芳競選本屆立委時，也曾專程來為她助選。照片／黃秀芳提供
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行政院前院長賴清德在台南市長任內，在黃秀芳競選本屆立委時，也曾專程來為她助選。照...
行政院前院長賴清德在台南市長任內，在黃秀芳競選本屆立委時，也曾專程來為她助選。照片／黃秀芳提供
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賴清德民進黨2020選舉2020選舉彰化縣立委

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