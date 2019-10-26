競選總部今成立 蔡培慧：參選 為了回家

2019-10-26 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



民進黨不分區立委蔡培慧，參選南投縣第1選區立委，今天成立競選總部；蔡英文總統也到場力挺，肯定蔡培慧對地方的關心，以及在農業領域的奉獻，希望南投的女兒能夠獲得鄉親的支持。

民進黨8月正式徵召現任不分區立委蔡培慧投入2020南投縣區域立委選舉。面對始終藍大於綠的南投選區，蔡培慧臉上不見懼意。

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「很多人知道我要去南投選，都一直問我：『妳確定嗎？』、『妳會不會太大膽？』」蔡培慧很坦白，又有些自嘲地說，「我確實是有一點大膽。」

在南投縣頭社土生土長，蔡培慧是一名貨真價實的南投小孩，談到返鄉幫忙，她心知肚明可以選擇一條更輕鬆、擁有更多掌聲的路，但她終究過不了自己這一關。「做有各式各樣的方式，做社會運動倡議也是，在媒體寫文章也是，但我想要走在地方。」

參選區域立委對蔡培慧來說是一個新的學習，她堅持這次要走入鄉里，聆聽最基層的聲音。

她直言，南投縣長年以來都複製了過去的政治想像，太多是「你跟我有關係，我就幫你；你跟我沒關係，我就不理你」的舊式政治，但她覺得不應該是這個樣子。