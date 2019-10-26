影／愛心玩偶破萬隻！員林家扶新館啟用 試玩夾娃娃機
2019-10-26 17:11
聯合報 記者林敬家
／即時報導
彰化家扶原有的員林服務處是近40年的老舊五層拼裝公寓，空間小也沒有電梯，對身障者與老人不便利，物資搬運效率差，家扶基金會展開新館興建工程計畫，歷經3年在各界協助下，今天新館正式啟用，特別的是館內設置遊戲間，除了娃娃機、籃球機、打地鼠機等是善心業者贊助，加上來自各地捐贈的2萬多隻玩偶，讓娃娃機今天也如期啟用。
彰化家扶員林服務處照顧員林、大村、埔鹽、埔心、田尾、永靖、溪湖及花壇八鄉鎮的弱勢孩童，負責千名龐大的兒少福利服務業務及大量物資捐贈與發放，3年多來來自各界捐款9千多萬，讓新館的興建工程逐步完成，建物有地下一層，地上四層，涵蓋舞蹈教室、電腦教室、練鼓室、遊戲室，還有心理創傷及課業輔導、親職教育的空間等。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
由於員林新館內教室的各項硬體設備幾乎也由各界認捐，室內木製牆面與室外牆面都刻上捐款人姓名，全是社工在辦公室以雷射雕刻動手完成，再透過設計師規畫，整體呈現頗具意義。
家扶基金會董事長趙犁民表示，原有的員林服務處已使用18年，空間過於狹窄，為讓服務更完善，提升弱勢兒少福利，急需興建新館，感謝各界的支持，且有精湛建設總經理陳志聲以「一片小磁磚拼出孩子一片天」募款創意，增光國際集團總裁張伯光在募款進入最艱難的尾聲時，挹注家扶1500萬元，才能順利達成建館計畫。
新館落成前有善心業者捐贈了2台夾娃娃機，但因為僅有空機，家扶中心發起玩偶募集活動，約10天就募得2萬多隻大大小小玩偶，將作為學生考試進步與社區孩子當志工的獎勵，彰化家扶中心主任王震光說，家扶中心主要服務兒少，但以往館舍設計僅符合辦公室需求，家扶孩子只有辦活動才會前來，現在以孩子們的需要設計新館，有了遊樂設施獎勵，讓新環境成為家扶兒的天堂。
留言