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影／愛心玩偶破萬隻！員林家扶新館啟用 試玩夾娃娃機

2019-10-26 17:11聯合報 記者林敬家／即時報導

彰化家扶原有的員林服務處是近40年的老舊五層拼裝公寓，空間小也沒有電梯，對身障者與老人不便利，物資搬運效率差，家扶基金會展開新館興建工程計畫，歷經3年在各界協助下，今天新館正式啟用，特別的是館內設置遊戲間，除了娃娃機、籃球機、打地鼠機等是善心業者贊助，加上來自各地捐贈的2萬多隻玩偶，讓娃娃機今天也如期啟用。

彰化家扶員林服務處照顧員林、大村、埔鹽、埔心、田尾、永靖、溪湖及花壇八鄉鎮的弱勢孩童，負責千名龐大的兒少福利服務業務及大量物資捐贈與發放，3年多來來自各界捐款9千多萬，讓新館的興建工程逐步完成，建物有地下一層，地上四層，涵蓋舞蹈教室、電腦教室、練鼓室、遊戲室，還有心理創傷及課業輔導、親職教育的空間等。

由於員林新館內教室的各項硬體設備幾乎也由各界認捐，室內木製牆面與室外牆面都刻上捐款人姓名，全是社工在辦公室以雷射雕刻動手完成，再透過設計師規畫，整體呈現頗具意義。

家扶基金會董事長趙犁民表示，原有的員林服務處已使用18年，空間過於狹窄，為讓服務更完善，提升弱勢兒少福利，急需興建新館，感謝各界的支持，且有精湛建設總經理陳志聲以「一片小磁磚拼出孩子一片天」募款創意，增光國際集團總裁張伯光在募款進入最艱難的尾聲時，挹注家扶1500萬元，才能順利達成建館計畫。

新館落成前有善心業者捐贈了2台夾娃娃機，但因為僅有空機，家扶中心發起玩偶募集活動，約10天就募得2萬多隻大大小小玩偶，將作為學生考試進步與社區孩子當志工的獎勵，彰化家扶中心主任王震光說，家扶中心主要服務兒少，但以往館舍設計僅符合辦公室需求，家扶孩子只有辦活動才會前來，現在以孩子們的需要設計新館，有了遊樂設施獎勵，讓新環境成為家扶兒的天堂。

彰化家扶中心募集愛心娃娃，堆得滿坑滿谷。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心募集愛心娃娃，堆得滿坑滿谷。記者林敬家／攝影
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彰化家扶中心募集愛心娃娃，受到各界回響。記者林敬家／攝影
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彰化家扶員林服務處新館今天啟用。記者林敬家／攝影
彰化家扶員林服務處新館今天啟用。記者林敬家／攝影
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彰化家扶中心員林服務處新館啟用，愛心夾娃娃機今天也提供孩子試玩。記者林敬家／攝影
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彰化家扶中心員林服務處新館啟用，愛心夾娃娃機也開始使用。記者林敬家／攝影
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家扶中心捐款

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