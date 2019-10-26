影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈

2019-10-26 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



最近平地高麗菜批發價格低廉，彰化二林顏姓菜農為避免血本無歸，從昨天開放3天讓民眾自採，4顆50元，但昨天第一天開放已有三分之二高麗菜被採起，預計今天下午就會結束採收，但因為已超過9天未用藥，菜蟲啃食嚴重，不少被民眾採收起來的高麗菜，因賣像不佳遭棄置在田整間，讓菜農相當捨不得。

顏姓菜農無奈表示，夏天高麗菜苗較貴，種得人向來少，這一批還遇到8月連續10多天的雨，導致菜長不大，他還陸陸續續補苗，用心照顧，但與以往同期相比，今年是20多年來第一次這麼低價，一箱批發價指賣100多元，根本不敷成本，先前已耕鋤1甲地的高麗菜損失30萬元，這幾天開放5分地讓民眾採，希望多少能貼補一些費用。

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來自台中、台北與在地民眾這兩天湧進菜園，原本還有人要從北部包遊覽車來採收被顏姓菜農婉拒，他說，今天剩的菜沒昨天漂亮，太多人來也不夠採，今天改為1顆賣10元，預計下午就會到一段落，比預計時間早結束。