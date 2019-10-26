影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈
2019-10-26 15:32
聯合報 記者林敬家
／即時報導
最近平地高麗菜批發價格低廉，彰化二林顏姓菜農為避免血本無歸，從昨天開放3天讓民眾自採，4顆50元，但昨天第一天開放已有三分之二高麗菜被採起，預計今天下午就會結束採收，但因為已超過9天未用藥，菜蟲啃食嚴重，不少被民眾採收起來的高麗菜，因賣像不佳遭棄置在田整間，讓菜農相當捨不得。
顏姓菜農無奈表示，夏天高麗菜苗較貴，種得人向來少，這一批還遇到8月連續10多天的雨，導致菜長不大，他還陸陸續續補苗，用心照顧，但與以往同期相比，今年是20多年來第一次這麼低價，一箱批發價指賣100多元，根本不敷成本，先前已耕鋤1甲地的高麗菜損失30萬元，這幾天開放5分地讓民眾採，希望多少能貼補一些費用。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
來自台中、台北與在地民眾這兩天湧進菜園，原本還有人要從北部包遊覽車來採收被顏姓菜農婉拒，他說，今天剩的菜沒昨天漂亮，太多人來也不夠採，今天改為1顆賣10元，預計下午就會到一段落，比預計時間早結束。
不過，今天有民眾經過菜園時，發現許多被剝了皮的高麗菜被棄置在田埂間，應是先前採收民眾採了之後發現不夠漂亮所致，看了讓人覺得相當浪費，顏姓菜農說，雖然會捨不得，但因為已多天未噴藥，蟲蛀的坑坑洞洞，總比整園耕鋤來得好。
留言