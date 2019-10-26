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顏清標次子顏仁賢再開店 顏寬恒、顏莉敏都來捧場

2019-10-26 15:29聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢在台中市經營頂級鐵板燒多年，最近斥資千萬在台中市西屯區新開一家「月暮藏」涮涮鍋，今天開幕。父親顏清標因人在國外未到場，哥哥立委顏寬恒、妹妹副議長顏莉敏、台中市議員李麗華、黃馨慧都來捧場；顏寬恒現場夾了一塊肉嘗嘗，肉質鮮甜，直呼「再來兩盤肉！」

顏仁賢表示，他很喜歡吃火鍋，平時不知道吃什麼就吃火鍋，從平價到精緻的都吃過，因此他也一直想開火鍋店，把美味分享給大家。而他開設的這家火鍋店較偏日式風味，湯底都沒有放味素，走天然健康路線。

顏寬恒說，「月暮藏」涮涮鍋的外觀及店內設計都非常用心，讓消費者來過了還想再來，不僅食材好、設備好、廚師好，選址更是用心。該店斥資5千萬元，但全店只有51個席位，「這樣要做幾年才能回本？」也代表經營團隊用心經營，並不是想要在短時間內就回本。

顏莉敏說，聽他二哥說光是試湯頭、試菜就超過百次以上，相信大家品嘗後，不會辜負大家的期待。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢，在台中市西屯區新開一家「月暮藏」涮涮鍋，今天...
大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢，在台中市西屯區新開一家「月暮藏」涮涮鍋，今天開幕，哥哥立委顏寬恒、台中市議員李麗華都來捧場。記者余采瀅／攝影
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大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢在台中市經營頂級鐵板燒多年，最近斥資千萬在台中...
大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢在台中市經營頂級鐵板燒多年，最近斥資千萬在台中市西屯區新開一家「月暮藏」涮涮鍋，今天開幕。記者余采瀅／攝影
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大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢，在台中市西屯區新開一家「月暮藏」涮涮鍋，今天...
大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢，在台中市西屯區新開一家「月暮藏」涮涮鍋，今天開幕，哥哥立委顏寬恒、台中市議員李麗華都來捧場。記者余采瀅／攝影
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火鍋台中市顏寬恒

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