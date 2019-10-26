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慈濟新芽獎學金 南投魏姓姊弟家境困難還助偏鄉童

2019-10-26 14:24聯合報 記者江良誠／南投即時報導

慈濟南投聯絡處今天舉辦「新芽獎學金」頒獎，共有509名學生受獎，魏姓女大學生父親中風，母親身體也不好，她假日回家幫忙務農，還兼家教減輕家中負擔，雖然生活困難，她還當志工陪伴身障孩子或到偏遠學校教導小學生功課，南投縣教育處長陸正威參加頒獎活動，慈濟基金會也勉勵得獎學生在逆勢中成長，翻轉人生將來從受助者成助人者。

慈濟基金會指出，新芽獎學金頒獎對象從國小到大專，不單以學業成績為評選標準，更注重品德表現與學習精神。1966年「佛教克難慈濟功德會」成立之初，證嚴法師帶領志工訪貧，便對經濟弱勢家庭提供生活補助，也為學子提供助學金、學用品及制服，發現「教育」是他們脫貧的契機，也看見許多學子勇於面對困境的勵志故事。

魏姓女學生跟爸媽、阿公、阿嬤，還有兩個弟弟共7人同住。父親是挖土機司機，3年前工作時腦幹出血，導致左半邊身體偏癱，住院治療1年多，而媽媽身體狀況也不好，曾動過手術，務農收入，是家中主要經濟來源。二弟目前就讀高中三年級，擔任學生會副會長，學業成績優異，假日也會跟著姊姊協助家裡務農。兩姊弟，刻苦向上的精神，感動慈濟志工，因此獲得志工推崇為新芽典範。

慈濟2007年起創立「新芽獎學金」，包括「全勤、孝悌、進步、學習領域、特殊表現」等五個獎項，期待藉由得獎鼓勵，見證孩子們奮發向上的努力，啟發更多處於逆境的學子，並帶動家長重視教育，進而培育出能為社會奉獻大愛與關懷的良才，截至今年已近七萬名學子受惠。

除新芽獎學金，慈濟也透過各類助學金補助、課輔服務以及為照顧戶及居關戶子女舉辦暑期營隊等，陪伴單親、隔代教養或是新移民經濟困難家庭，讓孩子們安心上學，讓弱勢家庭有脫貧的希望。

慈濟基金會南投辦事處頒發新芽獎學金，希望幫助家境困難學生安心求學。圖／慈濟基金會...
慈濟基金會南投辦事處頒發新芽獎學金，希望幫助家境困難學生安心求學。圖／慈濟基金會提供
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慈濟基金會南投辦事處頒發新芽獎學金，南投縣共有509名學生獲獎。圖／慈濟基金會提...
慈濟基金會南投辦事處頒發新芽獎學金，南投縣共有509名學生獲獎。圖／慈濟基金會提供
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慈濟基金會南投辦事處頒發新芽獎學金，希望幫助家境困難學生安心求學。圖／慈濟基金會...
慈濟基金會南投辦事處頒發新芽獎學金，希望幫助家境困難學生安心求學。圖／慈濟基金會提供
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慈濟弱勢家庭

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