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大樂透億元頭獎開在永靖 樸素小店家財神爺照樣眷顧

2019-10-26 14:24聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

最新一期大樂透昨晚開獎，頭獎1億元一注獨得，落在彰化縣永靖鄉永南村的立偉投注站，今天上午業者接到恭喜電話不斷，進出買彩券的人絡繹不絕，業者周老闆說，這是經營15年來店內開出得最大獎，相當開心，也準備鞭炮要報喜一下。

大樂透近期已連續開出3次頭獎；而這3次開出頭獎的地點依序分別是台中、南投、彰化，都在中部地區，昨天開出1億元頭獎，扣除2成所得稅後，幸運得主可實領約8000萬元。

永靖鄉近年曾開出3億多元的頭獎，這次又再度讓財神爺眷顧，這家幸運店家平時由周老闆與妻一起顧店，今天上午9點多已準備好鞭炮，但太忙碌還未放，但店家門口可看見「賀本站開出頭獎」旗幟，周老闆說，那是民國106年時首次開出今彩539頭獎8百萬元時放的，希望好運來一直沒收起來，後來也曾開出威力彩2獎8百多萬元，這次又破紀錄。

一般彩券行常見店家請神明到店內，祈求財神爺眷顧，但周老闆店家相對樸素，他說，不想要把店裡布置的像廟一樣，乾淨明亮自然錢財就會自己來，再來也會貼出紅紙宣布好消息。

大樂透頭獎1億元一注獨得，落在彰化縣永靖鄉永南村的立偉投注站。記者林敬家／攝影
大樂透頭獎1億元一注獨得，落在彰化縣永靖鄉永南村的立偉投注站。記者林敬家／攝影
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店家準備鞭炮報喜。記者林敬家／攝影
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店家門口還留著幾年前開出頭獎的旗幟。記者林敬家／攝影
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大樂透頭獎1億元一注獨得，落在彰化縣永靖鄉永南村的立偉投注站。記者林敬家／攝影
大樂透頭獎1億元一注獨得，落在彰化縣永靖鄉永南村的立偉投注站。記者林敬家／攝影
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店家曾開出今彩539頭獎。記者林敬家／攝影
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頭獎大樂透彩券行

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