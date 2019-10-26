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極端氣候蜂蜜減產 農委會推多項措施助蜂農

2019-10-26 13:12中央社 台中26日電

養蜂產業今年因極端氣候蜂蜜減產，農委會主委陳吉仲今天受訪表示，會將養蜂放入天然災害現金救助項目、開辦相關保險與農民用藥符合養蜂產業需求等措施，幫助蜂農度過難關。

台灣養蜂協會今明兩天，在國立自然科學博物館舉辦協會50週年慶暨蜂巢永續論壇活動，協會設置展示攤位，傳達蜜蜂科普教育、蜂產品食農教育與認識國產證明標章等。

活動今天舉辦開幕活動，陳吉仲、農委會農糧署長胡忠一、台灣養蜂協會理事長鄭金崑等人都出席。

陳吉仲受訪表示，養蜂產業面臨最大的挑戰，就是外在環境的改變，包括今年面臨極端氣候的影響，或是農藥中毒事件，農委會會將養蜂放入天然災害現金救助項目、開辦相關保險與農民用藥符合養蜂產業需求，至於今年蜂蜜減產，也提出砂糖補助等措施，幫助蜂農度過難關。

他會中致詞時說，以前農民身分都要連結到農地，現在觀念要改變，養蜂的農民就是農民，只要有養蜂的事實就可以加入農民保險，他也宣導蜂農可加入農民職業災害保險。

陳吉仲說，以前未將蜂農損失納入農業天然災害現金救助項目，只針對蜂箱的受損補助，但對蜂農的天然損失方向不同，未來會全面執行，放進現金救助項目。

產業政策部分，陳吉仲說，農糧署辦理小型農機補助計畫，養蜂設備補助也會持續辦理，除了養蜂協會推動溯源標章，農委會產銷履歷也會將把蜂蜜產品納入，並補助驗證費用，除了加強內銷市場，也增加外銷競爭力。

鄭金崑說，蜜蜂是人類的好朋友，人類賴以維食的農作物中，有70%要靠蜜蜂等昆蟲授粉，養蜂人過著逐花蜜而居的生活，感謝農委會等單位長期輔導養蜂產業，舉辦活動以喚起國人注意保護蜜蜂的重要性。

農民農委會陳吉仲

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