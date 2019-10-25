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彰化三山國王客家文化節26日登場 114尊王爺神尊參與

2019-10-25 23:42聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣三山國王客家文化協會主辦的「濃情客庄話石鵝」彰化縣三山國王客家文化節系列活動將於10月26、27日在溪湖鎮巫厝肇霖宮舉辦，彰化縣長王惠美說，今年有38間宮廟、114尊王爺神尊將參與，神氣滿滿，歡迎大家來體驗客家文化活動。

彰化縣長縣長王惠美今天在縣府與三山國王客家文化協會理事長胡祥畯、創會長潘俊光、肇霖宮主委陳木仕、溪湖鎮長黃瑞珠等人為活動暖身宣傳。

王惠美表示，彰化縣的福佬客約有23萬人，大約占全縣人口18%，在18年前透過三山國王信仰來發揚客家文化，三山國王是指廣東潮州的三座名山─巾山、明山和獨山，今年的活動包括傳統獅陣表演、客家擂茶、花布拼貼、舞蹈美食，還有200多件文物展覽。

所以38間宮廟總共有114尊王爺將在活動現場，可說是熱鬧非凡，活動有動態表演也有靜態展覽，靜態展覽將展出不同收藏家有200多件文物；動態部分有。

26日晚間在肇霖宮廟前舉辦「收冬戲」演出「怕妻皇帝」，藉由表演收冬戲來酬神，王惠美說，欣賞客家文化節活動後，也能順道去附近的石鵝湖逛逛，到溪湖糖廠吃冰，或品嚐著名的溪湖羊肉爐，體驗彰化在地風情。

彰化縣三山國王客家文化協會主辦的「濃情客庄話石鵝」彰化縣三山國王客家文化節系列活...
彰化縣三山國王客家文化協會主辦的「濃情客庄話石鵝」彰化縣三山國王客家文化節系列活動將於10月26、27日在溪湖鎮巫厝肇霖宮舉辦，彰化縣長縣長王惠美等人今天暖身宣傳。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣三山國王客家文化協會主辦的「濃情客庄話石鵝」彰化縣三山國王客家文化節系列活...
彰化縣三山國王客家文化協會主辦的「濃情客庄話石鵝」彰化縣三山國王客家文化節系列活動將於10月26、27日在溪湖鎮巫厝肇霖宮舉辦，有客家擂茶、花布拼貼等活動。圖／彰化縣政府提供
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客家文化節王惠美

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