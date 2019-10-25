電腦工程師成木作藝師 從一身名牌到追求簡單

2019-10-25 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣鹿港桂花巷藝術村新駐新團隊「樑露工房」的藝師陳俊位專做傳統榫接傢具與專長在植物染的妻子潘瓊慧是創作好搭檔，陳俊位原是電腦工程師，十年前為了紓壓學木作，一發不可收拾，投入木作創作一天14小時都不厭倦，他說，以前和客戶談生意，沒有一身名牌就覺得走不出去，現在從創作中體會到回到簡單和自然的可貴。

十年前喜歡做手作拼布的潘瓊慧覺得丈夫陳俊位每天坐在電腦桌前缺少流汗與活動，又要面對不斷得為客戶解決問題、突破電腦技術的壓力，為了幫丈夫紓壓，替他報名的木工手作課程。

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陳俊位說，他的運氣很好碰到兩位非常好的老師曾省三與黃俊傑木作教授，不僅教他技術，也給他很多創作的觀念，而復古的榫接傢具最吸引他投入。

他結合了傳統與現代設計感，高腳椅上的軟坐墊坐了糕餅造型，還可以拿起來，充滿趣味性，他說，以前鹿港有錢人都會請師傅到家裡做糕餅是他的創作靈感，而一張椅子他想傳達的是有家的甜味幸福感。

以前經常要負責跨國的電腦系統管理與維護工作，總是希望在客戶提出要求前，自己就先做出120分的成果，他認為這樣才能獲得客戶的信任。

「木作實在很好玩」這樣的好玩，也讓他愈來愈不想下半輩子繼續做很枯燥無趣、不斷追著電腦技術的工作。

也曾經在兼顧著電腦工作中徘徊思考著「要不要放？否則兩頭空」的問題，但木工手作一天可以狂熱的投入10幾個小時，且充滿樂趣，讓他突然發現「也許這熟悉的手感可能還留著前世的記憶」，因為學生時代其實很想讀建築的他，因為木工手作讓他現在竟也被木工師傅請去參與日式宿舍群修復工程。

離開電腦業，全心投入木作創作後，他的作品也曾得獎，現在一張榫接高腳椅賣3萬多都賣到缺貨。