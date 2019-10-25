瞄準小朋友爸爸媽媽 彰化立委選將爭相辦親子活動

2019-10-25 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化縣立委第二選區參選人最近有志一同都舉辦親子活動，巴結孩童來搶大人的選票，國民黨參選人張瀚天連辦5場萬聖節對活動，民進黨黃秀芳也辦多場泡泡親子派對，無黨籍參選人則陳杰索性將競選總部打造為「杰士尼」圓夢樂園，大人小孩玩得都很嗨。

彰化縣立委第二選區（彰化、花壇、芬園）已知有4人表態參選，其中最早舉辦親子活動的是民進黨參選人黃秀芳，以前常舉辦劇團表演，從今年七月起，已分別在不同公園舉辦五場親子泡泡派對，邀請泡泡達人帶領大家一起進入泡泡的夢幻世界，每場都有2到300人，反應很熱烈。

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國民黨提名的參選人張瀚天針對10月31日到來的萬聖節，從本月19日起，陸續在假日於不同場地舉辦4場萬聖節派對營，吸引數百親子參與，很多小朋友精心打扮成各種搞怪造型參加，他也穿上「瀚天超人裝」一起搞怪，在萬聖節前夕舉辦萬聖節嘉年華，還將帶著搞怪大軍掃街、遊行。

將以無黨籍身分參選的全國總工會理事長陳杰，則將競選總部打造為「杰士尼」圓夢樂園」，總部旁廣場設有旋轉木馬、飛天小飛機、咖啡杯，後方設有仿古小火車、籃球機、搖搖馬，還有球池與釣鴨池，彷佛來到兒童樂園般，周一到週五晚間6-8點開放，周六及周日為上午10-12點 下午15點-20點，只要一張發票就能入園，每周安排有魔術秀、舞蹈演出、街頭藝人演唱等活動，政治味少了點，滿滿的都是兒時回憶的歡樂氣氛。