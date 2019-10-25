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彰化市鐵路高架化過關 彰化建城300年大禮物到了

2019-10-25 19:51聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化鐵路高架化不只是交通建設，也是整個都市再造工程，更會是彰化建城300年的最大...
彰化鐵路高架化不只是交通建設，也是整個都市再造工程，更會是彰化建城300年的最大契機。圖／彰化鐵路高架化示意圖，彰化縣政府提供
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彰化市爭取了20多年的鐵路高架化，今天在交通部終於審查通過，拍板定案，彰化縣長王惠美表示，全長9.5公里，總建設經費399億元的彰化鐵路高架化，不只是交通建設，也是整個都市再造工程，更會是彰化建城300年的最大契機。

王惠美在交通部「彰化市鐵路高架化可行性研究」審查會的前一天，昨天還在臉書上向總統蔡英文喊話說，彰化人最期待的鐵路高架化遲遲無法定案，「您（蔡英文）三不五時來彰化，就算來幾次也沒用，再不表態，就是不重視彰化，相信彰化人都會看在眼裡」，一番喊話後，今天就傳出捷報。

「彰化市鐵路高架化可行性研究」今天在交通部由政務次長黃玉霖主持會議，王惠美親率縣府團隊北上，並邀縣籍立委共同爭取，終於審查通過。

黃玉霖也在會議中宣布結論，彰化鐵路高架化通過後，接下來進入綜合規畫階段，必須做好以下措施一、縣府成立專案小組，針對違法建物及拆遷物的權益做妥善的處理。二、扇形車庫及車站文資必須做妥善保存與活化使用。三、配合彰化建城300年的歷史，請縣府與台鐵局妥善規畫彰化大車站計畫，透過運輸導向所謂TOD的模式，進行計畫區內的容積移轉使用，尤其車站站體盡量朝高密度開發使用。四、縣府須做好各車站聯外交通及道路的規畫，此次是可行性評估，後續細部再進行落實規畫。

彰化縣府工務處長林漢斌表示，彰化市鐵路高架化以原線高架四軌布設方式規畫，以符合全國環島鐵路網發展政策，高架路段為穿越國道3號後自金馬陸橋北側爬坡，過大埔截水溝後降坡，共9.5公里，為擴大高架化效益，將新設金馬和中央2座通勤車站；扇形車庫將動態保存，並成立鐵道文化園區，兼具古蹟活化功能。

王惠美表示，在縣府團隊努力爭取下，終於兌現政見，宣告高架化工程進入實質開發程序，此案歷任3屆縣長，從100年到108年才終於有眉目，彰化市幾十年來火車站前都沒有改變，鄉親對高架化期盼非常高，嘉義市區鐵路高架化民雄段已經審查通過，而彰化市人口數是民雄的三倍，如果通過彰化市鐵路高架化的話，CP值絕對是三倍以上。

彰化市鐵路高架化也是整個都市再造工程，將配合火車站附近開發，王惠美說，縣府將站區畫分三區：鐵道文化專用區、車站專用區及商業區這三大開發單元，希望透過都更來進行整體開發，以火車站為中心，利用建築物立體多功能使用，將公共運輸運具整合，配合車站周遭交通設施與配套規畫，來節省旅客時間，並強化高架化沿線土地利用，提供彰化市舊城區所需要的商業、住宅及公共設施方面來徹底消弭鐵路設施的阻隔，帶動彰化市舊城區發展。

「彰化市鐵路高架化可行性研究」今天在交通部審查，彰化縣長王惠美率縣府團隊北上報告...
「彰化市鐵路高架化可行性研究」今天在交通部審查，彰化縣長王惠美率縣府團隊北上報告，並邀縣籍立委陳素月、黃秀芳、柯呈枋等人共同爭取，終於審查通過。圖／彰化縣政府提供
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「彰化市鐵路高架化可行性研究」今天在交通部由政務次長黃玉霖(左六）主持會議，彰化...
「彰化市鐵路高架化可行性研究」今天在交通部由政務次長黃玉霖(左六）主持會議，彰化縣長王惠美(右六）親率縣府團隊北上，並邀縣籍立委共同爭取，終於審查通過。圖／彰化縣政府提供
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「彰化市鐵路高架化可行性研究」今天在交通部審查，彰化縣長王惠美（左)率縣府團隊北...
「彰化市鐵路高架化可行性研究」今天在交通部審查，彰化縣長王惠美（左)率縣府團隊北上報告，並邀縣籍立委共同爭取，終於審查通過。圖／彰化縣政府提供
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彰化鐵路高架化不只是交通建設，也是整個都市再造工程，更會是彰化建城300年的最大...
彰化鐵路高架化不只是交通建設，也是整個都市再造工程，更會是彰化建城300年的最大契機。圖／彰化鐵路高架化示意圖，彰化縣政府提供
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鐵路高架化王惠美火車站

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