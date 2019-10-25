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八卦山脈發現瀕危刺葉桂櫻 林務局要攜手彰化縣復育

2019-10-25 19:48聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

被農委會列為「易受害」的瀕危需保護的台灣原生植物刺葉桂櫻，最近開滿小色花朵，非常...
被農委會列為「易受害」的瀕危需保護的台灣原生植物刺葉桂櫻，最近開滿小色花朵，非常吸睛。照片／李志穎提供
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彰化市精誠中學生物老師李志穎到八卦山脈調查生態，在藤山步道林間發現被農委會列為「易受害」的瀕危需保護的原生植物「刺葉桂櫻」，正綻放美麗的小白花，引起彰化縣政府和林務局重視。南投林管處作業課長楊叔錠今天說，林務局將補助經費讓化縣政府進行復育計畫，並已聯繫李老師協助。

聯合報在10月10日獨家報導李志穎在藤山步道的小徑發現刺葉桂櫻正盛開白花，引起縣府和林務局；縣府農業處長邱奕志說，八卦山脈長期過度開發，原生植物復育工作是一大挑戰 ，但不能不做，已指出農務暨植物保護科主動向林務局爭取經費進行復育。

李志穎說，最近會先帶縣府和林務局人員到藤山步道現勘刺葉桂櫻現況，刺葉桂櫻入秋後開小白花，花謝後結果，到12月間果實成熟時再來採集種籽，進行育苗計畫。復育刺葉桂櫻的地點除要排水良好，土壤需礫土，八卦山脈有不少廢耕或未使用的公有林地，可先規畫取得。

李志穎說，八卦山脈原本植物生態豐富，因海拔低，多年來人為過度開發，造成許多台灣原生植物瀕危，除刺葉桂櫻，還有可食用和藥用的狗花椒、雲實，也難得一見了。世界所有的櫻花都是春天開花，秋天也很少有花開，刺葉桂櫻是是入秋後開小白花的櫻花，花期1個多月，非常難得，林務局和縣府願意復育刺葉桂櫻值得肯定。

楊叔錠說，近年來南投林管處積極復育台灣原生植物，包括大葉楠、霧社楨楠、長葉木薑子、羅氏鹽膚木、桃實百日青、榔榆等；刺葉桂櫻生長在低海拔，因人為過度開發，才列為瀕危需保護的原生植物，已請彰化縣政府提出復育計畫，南投林管處也會復育，民眾若有興趣，也可參與。

李志穎說，刺葉桂櫻生長在早期在八卦山脈、大肚山、鐵砧山、新北市林口，及台北市陽明山軍艦岩、內湖等100至300公尺的低海拔山壁和邊坡，是很好的水土保持植物；如今除軍艦岩仍有一片刺葉桂櫻，其他都已難得一見，像大肚山多年來只發現3棵，八卦山脈只在芬園、石牌和藤山步道讓人驚鴻一瞥。

藤山步道有台灣原生的刺葉桂櫻開花，引起民眾興趣，連日來紛紛趕到藤山步道尋找刺葉桂櫻的芳蹤，很多心撲空而返。李志穎說，刺葉桂櫻生長在藤山步道中途的一條小徑山林裡，不容易發現，建議縣府在路口設立指示牌，也在刺葉桂櫻前豎立解說牌。

黑板樹、小葉欖仁、櫻花等外來植物因生長速度快，都曾風行一時，不少縣市競相種植推廣，因屬淺根會破壞路面，或氣候不適合，近年又相繼砍除，引起各界討論，林務局也開始積極復育台灣原生植物。

「雲實」是台灣常用的中藥植物，早期在山坡岩石旁及灌木叢很常見，黃色花朵很漂亮。照...
「雲實」是台灣常用的中藥植物，早期在山坡岩石旁及灌木叢很常見，黃色花朵很漂亮。照片／李志穎提供
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被農委會列為「易受害」的瀕危需保護的台灣原生植物刺葉桂櫻，最近開滿小色花朵，非常...
被農委會列為「易受害」的瀕危需保護的台灣原生植物刺葉桂櫻，最近開滿小色花朵，非常吸睛。照片／李志穎提供
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被農委會列為「易受害」的瀕危需保護的台灣原生植物刺葉桂櫻，入秋後小白花綻放，已有...
被農委會列為「易受害」的瀕危需保護的台灣原生植物刺葉桂櫻，入秋後小白花綻放，已有少數枝枒開始結果，1顆果實只有1粒種籽。照片／李志穎提供
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刺葉桂櫻的葉緣長很多具有抗旱的刺而得名。照片／李志穎提供
刺葉桂櫻的葉緣長很多具有抗旱的刺而得名。照片／李志穎提供
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台灣原生種食用與藥用植物「狗花椒」，目前只記錄生長在八卦山、大肚山、鐵砧山等礫石...
台灣原生種食用與藥用植物「狗花椒」，目前只記錄生長在八卦山、大肚山、鐵砧山等礫石層丘陵地，族群數量稀少。照片／李志穎提供
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被農委會列為「易受害」的瀕危需保護的台灣原生植物刺葉桂櫻，高可達8公尺，在八卦山...
被農委會列為「易受害」的瀕危需保護的台灣原生植物刺葉桂櫻，高可達8公尺，在八卦山脈山林間剩存不多。照片／李志穎提供
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「雲實」是台灣常用的中藥植物，早期在山坡岩石旁及灌木叢很常見，如今數量很少。照片...
「雲實」是台灣常用的中藥植物，早期在山坡岩石旁及灌木叢很常見，如今數量很少。照片／李志穎提供
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