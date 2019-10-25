鹿港桂花巷藝術村打卡亮點 駐村藝術家互動 拍不完美照

2019-10-25 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣鹿港桂花巷藝術村駐村藝術家今天亮相，今年入選藝術家11人中有3個新駐村藝術家團隊，注入新血，鹿港鎮長許志宏說，桂花巷藝術村除是遊客熱門打卡地點，藝術家提供各種有趣DIY和互動，讓遊客能親近藝術及工藝，帶動地方觀光。

許志宏說，鹿港鎮公所聘請專家學者組成藝文推展委員會，負責每年審查藝術村申請案，今年從近20位個人或藝術團體申請者中評選出的11位駐村藝術家，包括有吳肇勳（書法）、施敦仁（皮雕）、黃俊傑（油畫）、施竣雄（獅頭）、陳宗蔚（粧佛）、詹明娟（葫蘆）、施承佑（書法）、彰化縣文化創意協會獲繼續駐村，另3名新駐村者為李峰（雕塑）、沈巧玲（平面設計）、「樑露工房」（木作、植物染）等三間駐村工作室。

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許志宏說，鹿港日式宿舍群自民國99年整修後，蛻變為桂花巷藝術村，至今已開放駐村第15屆，歷年駐村藝術家老將新秀各有特色，今年有書法造詣深厚的吳肇勳老師、風趣的獅頭工藝家施竣雄、最年輕的粧佛藝師陳宗蔚，今來更有來自北京、畢業於廣西藝術學院雕塑系的新秀李峰要用對岸的眼光來創作他看到的鹿港。

而藝術家駐村期間也得獎連連，包括90後的年輕油畫家黃俊傑獲奇美藝術獎、中興大學中文系博士候選人施承佑曾以書法獲得全國美展金牌獎等。

吳肇勳說，寫書法與其在家寫，不如在藝術村寫，可以影響更多民眾把書法的美帶進他們的生活中，而且駐村藝術家們也能透過交流，跳脫不同的作品呈現方式，像最近他就和新駐村的「樑露工房」陳俊位老師討論如何把書法寫在木頭上，甚至讓染色木料呈現雅緻感。