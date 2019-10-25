中央書局11月試營運 搭鈴蘭通散步會先睹為快

2019-10-25 18:02 中央社 台中25日電



中央書局在11月1日試營運，許多民眾引頸期盼，中城再生文化協會舉辦「鈴蘭通散步納涼會」，消費集點活動除可摸彩，還可搶先進入中央書局，不少書迷期待一睹中央書局風采。

「好美的建築」陳小姐表示，近來經過中央書局外，被建築物米白色的外牆震懾，燙金的招牌充滿復古氣息，仿古的窗花玻璃燈飾，相當期待中央書局趕快試營運，等不及要入內一探究竟。

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民眾劉媽媽指出，中區少有中央書局這樣的休閒環境，期待試營運後可以帶小孩到書局看書，順便重溫少女時代在書局等人的回憶。

中城再生文化協會舉辦的「鈴蘭通散步納涼會」26、27日將在中區登場，除提供多種服裝供民眾租借，有和服、旗袍、中山裝以及復古西服等，民眾可變裝參加遊行，還有近百店家串聯活動，消費集點參加摸彩。

其中，消費集滿4點，還可搶先進入中央書局，吸引許多民眾躍躍欲試，想要搶在書局試營運前，先進入書局一睹中央書局的真面目。

中城再生文化協會理事長蘇睿弼表示，日治時期，火車站前最繁華的商店街稱為「鈴蘭通」，台中的「鈴蘭通」就是中區中山路。柳川、綠川先後整治成功，吸引觀光人潮，為讓兩個景點的人潮可串流，舉辦「鈴蘭通散步涼會」，邀請民眾漫遊中區。

他舉例，摸彩內容豐富，有商家提供時光寶盒，民眾可品嚐古早味糕點，飯店業者提供價值萬元的家族住宿券等。

中央書局位於台中市中區台灣大道上，每層樓各有不同主題，一樓主題書籍以台灣、台中為主題，另有中部地區工藝精品，二樓除書籍外另設置餐廳，三樓則是文化啟蒙區，設置文史哲等書籍。11月1日試營運，明年重新開幕。