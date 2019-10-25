87歲楊吳哖是中市最年長傑出志工 服務讓生活更有意義

2019-10-25 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



台中市舉辦志願服務獎勵表揚，高齡87歲楊吳哖（右起）是最年長的獲獎志工；「一等獎」志工陳龍莉服務時數1萬4599小時；一貫道崇正基金會志工徐麒智33歲，是獲獎最年輕的志工。記者喻文玟／攝影 分享 facebook 台中市有許多默默為社會付出的志工，社會局今天舉辦志願服務獎勵表揚，感謝他們的奉獻。高齡87歲楊吳哖是最年長的獲獎志工；獲「一等獎」是勞工局志工陳龍莉，她投入志工24年、累積服務時數高達1萬4599小時；一貫道崇正基金會志工徐麒智33歲，是獲獎最年輕的志工。

高齡87歲楊吳哖是服務於童綜合醫院，是今年獲獎最年長的志工，她服務14年6個月、7196小時獲「二等獎」。楊吳哖分享，只要有體力可以做很多事，雖然年紀大了，待在家裡也無聊，看別人怎麼生活，可增加知識，也更惜福，生活更有意義。

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市長盧秀燕昨天親自頒獎，她說，今年有860名志工獲獎，52人累積服務時數達7000小時以上獲頒「一等獎」，213人達4000小時以上獲頒「二等獎」，595人達2000小時以上獲頒「三等獎」。2020台灣燈會年底將登場，也需要志工們一起讓大家看見台中的好。

今年獲「一等獎」志工陳龍莉在勞工局服務，她累積服務時數1萬4599小時， 61歲的她表示，已當志工24年，起初在醫院病床看見沒有家屬、沒有依靠的老榮民需要幫助，決定投入志工行列，當志工是一件幸福的事，能認識新朋友，生活更歡樂。

最年輕獲獎的志工是一貫道崇正基金會徐麒智，33歲的他服務年資已超過10年，獲「三等獎」肯定。他說，父母也是志工，從小耳濡目染，當志工、為人付出是一件理所當然的事，假日空檔若閒下來，反而不習慣，志工的服務過程他看到別人的成長，自己跟著成長，這是最大收穫。