練武術變得有自信 田中高中世界盃武術錦標賽勇奪四金

2019-10-25 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



彰化縣立田中高中武術隊成立7年，在國中部及高中部皆設有體育班校隊，今年在2019年台灣世界盃武術錦標賽中，拿下四金三銀一銅、青少年A組團體總錦標第一名及最佳運動團隊獎，教練陳煒強說「練武術的孩子不會變壞」，他認為不論是何種體格和性格，都可以練習武術，還可以培養他們堅持、堅定的心，以面對未來的挑戰。

田中高中校長張淑女表示，田中高中武術隊是該校的特色招生，希望讓孩子在一般升學班之外，還有更多元的選擇。張淑女認為，體育班的學生從練習各項專業項目同時，就在培養他們面對挫折的能力，練武術也能修身修心，加上教練對他們的生活常規非常要求，訓練出的學生有別於「活潑好動」的印象，反而更謙遜有禮。

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高三隊長林冠熹這次奪得散打組冠軍，他表示國中時對學習沒有興趣，成績很差對自己很沒信心，但加入武術隊後讓他的生活重新有了目標，比賽得名更讓他獲得自信，學業表現變好之外，在為人處事上也比較不會衝動行事，更為穩重。如今高中即將畢業，他希望能考進台灣體育運動大學，繼續朝著體育之路前進。