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練武術變得有自信 田中高中世界盃武術錦標賽勇奪四金

2019-10-25 15:39聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣立田中高中武術隊成立7年，在國中部及高中部皆設有體育班校隊，今年在2019年台灣世界盃武術錦標賽中，拿下四金三銀一銅、青少年A組團體總錦標第一名及最佳運動團隊獎，教練陳煒強說「練武術的孩子不會變壞」，他認為不論是何種體格和性格，都可以練習武術，還可以培養他們堅持、堅定的心，以面對未來的挑戰。

田中高中校長張淑女表示，田中高中武術隊是該校的特色招生，希望讓孩子在一般升學班之外，還有更多元的選擇。張淑女認為，體育班的學生從練習各項專業項目同時，就在培養他們面對挫折的能力，練武術也能修身修心，加上教練對他們的生活常規非常要求，訓練出的學生有別於「活潑好動」的印象，反而更謙遜有禮。

高三隊長林冠熹這次奪得散打組冠軍，他表示國中時對學習沒有興趣，成績很差對自己很沒信心，但加入武術隊後讓他的生活重新有了目標，比賽得名更讓他獲得自信，學業表現變好之外，在為人處事上也比較不會衝動行事，更為穩重。如今高中即將畢業，他希望能考進台灣體育運動大學，繼續朝著體育之路前進。

國二的陳諴弘當初學武術是因為從小有氣喘症狀、身體不好，父母希望他練習武術增強心肺功能，果然身體變好，也練出興趣，雖然看起來仍瘦小，他卻能在國中男子組散打56公斤組勇奪第一名。高一羅詩妤國中開始練習散打，本來父母不希望她繼續練習而要她轉學，但她非常堅持繼續練習武術，她說自己雖然不喜歡和別人玩在一起，卻很喜歡團體練習的感覺，練習武術對她而言，能健身也能防身。

高一學生羅詩妤（左）在高中女子組散打60公斤勇奪第一名。記者凌筠婷／攝影
高一學生羅詩妤（左）在高中女子組散打60公斤勇奪第一名。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣立田中高中武術隊在今年世界盃武術錦標賽中勇奪四金三銀一銅、青少年A組團體總...
彰化縣立田中高中武術隊在今年世界盃武術錦標賽中勇奪四金三銀一銅、青少年A組團體總錦標賽第一名及最佳運動團隊獎，成績亮眼。記者凌筠婷／攝影
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