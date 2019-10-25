花壇排水二期工程不做了？立委黃秀芳邀水利署長闢謠

2019-10-25 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



立法委員黃秀芳（右2）今天邀請經濟部水利署長賴建信（右1），實地勘查彰化縣花壇排水二期工程進度。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 為改善彰化縣花壇鄉水患所辦理的花壇排水改善工程，第一期已經在今年七月完工，地方卻傳聞二期工程因辦理改道面臨用地取得問題將會停辦，立委黃秀芳今天上午邀請經濟部水利署長賴建信到場勘察，賴建信強調排水改善工程不會停辦，黃秀芳表示，經協調今年用地取得協議價購經費已先核撥，預定明年3月可完成土地協議價購與用地取得，按計畫動工。

黃秀芳說，花壇排水全長7.5公里，現況台1線公路以西至出口3.5公里已完成改善，而中游流經都市計畫區影響花壇市區甚大，但因兩旁建物緊鄰已無空間拓寬，無法承納上游山洪，遇豪大雨時易漫溢成災，在前縣長魏明谷任內，與她爭取中央前瞻計畫補助辦理整治，第一期工程已在今年7月完工。

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黃秀芳表示，花壇排水第二期工程總經費4.38億元也獲中央補助，改善長度共約2930公尺，完工後，可將流經花壇市區的洪水分流至下流，減輕該區域淹水，不過，今年9月，花壇地方謠傳二期排水工程將要停辦，經她與水利署聯繫瞭解，主要是用地取得問題，在她爭取下，水利署已先撥下近5千萬元協議價購經費，預定明年3月可完成土地協議價購與用地取得。