彰化三山國王客家文化節 上百王爺神尊齊聚

2019-10-25 13:51 中央社 彰化25日電



彰化縣三山國王客家文化節，明天起一連2天將在溪湖鎮巫厝肇霖宮登場，彰化縣長王惠美今天在記者會上表示，114尊王爺神尊齊聚活動現場，也會展出客家文物。

彰縣府今天在縣府中庭舉辦「2019彰化縣三山國王客家文化節」活動記者會，包括三山國王客家文化協會理事長胡祥畯、總幹事杜建模等人出席。

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王惠美致詞時說，彰化縣的福佬客人數約有23萬人，透過三山國王信仰發揚客家文化，今年的文化節活動有38間宮廟、114尊王爺神尊齊聚在肇霖宮，她要邀請大家體驗客家文化。

王惠美表示，除了有王爺神尊之外，活動也展出200多件客家文物，也有客家擂茶、花布拼貼等活動，26日晚上在肇霖宮前舉辦「收冬戲」，演出「怕妻皇帝」，藉由收冬戲來酬神，歡迎鄉親來肇霖宮參拜。

胡祥畯說，文化節將客家文化用動態與靜態方式展現與傳承，呈現客家人食衣住行的日常生活態樣，還有舞蹈及舞台戲表演等，希望提振逐漸式微的客家文化，邀請鄉親前來溪湖，感受客家人的熱情。