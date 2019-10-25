埔里大馬璘遺址園區完工 文化局徵志工助維護

2019-10-25 13:50 中央社 南投縣25日電



位於南投縣埔里鎮的大馬璘遺址文化園區蘊藏豐富珍貴文化資產，但園區面積廣大，維護不易，因此，南投縣文化局號召社區居民當志工協助簡單維護，也徵求愛心團隊認養公園。

位於埔里基督教醫院旁的「大馬璘遺址文化園區」完工，園區內有遺址文化解說牆、大馬璘文化層展示坑及大片草皮，但園區面積大，南投縣政府文化局邀社區居民當志工，協助檢視有無垃圾及破壞、拔雜草、特殊情形通報，目前已有熱心居民成為首名志工。

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文化局文化資產科今天表示，設置大馬璘遺址文化園區以提升遺址保護及日常管理維護工作，但遺址園區面積大，需定期用藥劑除草才能根除，還需灑水車噴灑、每月固定修剪草皮，因文化資產維護不易，同時徵求愛心團隊認養公園，以達到永續管理目標。

文化資產科表示，邀請國立成功大學考古學研究所特聘教授兼所長劉益昌，11月2日上午10時在愛蘭國小講課「以大馬璘為名的大馬璘文化」，下午導覽解說大馬璘遺址公園，結合教育場域發揮遺址資產最大價值，以利推廣文資保存觀念並讓民眾更認識考古遺址。

根據文化部文化資產局資料，人類學家鳥居龍藏公元1900年進行埔里社人類學調查，在烏牛欄高丘即大馬璘遺址所在台地發現石器時代遺物，歷年發掘資料說明遺址範圍廣大且出土遺物豐富，並具多重文化層次堆積，及石器、陶器、石棺等豐富珍貴文化遺產。