5個工作就有一個40K 南投就業博覽會最高薪7萬

2019-10-25 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投縣政府26日上午10時至下午3時，在南投縣會展中心舉辦「2019熱情南投.薪動力」就業博覽會，原已有大立光、永豐棧及涵碧樓等45家優質廠商公開徵才，因反應熱烈，徵才廠商暴增至57家，熱門工作機會更是一舉突破2000個，平均每5個工作就有一個薪資上看40K，環鴻科技股份有限公司更是祭出最高月薪70K！

就業博覽會不只有高薪職位，香里食品、興霖食品提供了研發類人員職缺；福美大飯店、九族文化村也提供了主管級職缺，讓就業博覽會破除只提供低階職缺的迷思。

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學校和機關亦參與這次徵才活動，南開科技大學開出雙語(印、越、英)翻譯人員、華語文教習老師、協助國際學生輔導人員等職缺，更帶領外籍學生社團蒞臨參加及擔任親善大使，希望讓外籍學生了解南投的職場情況及就業環境，獲得工讀實習的機會；此外，1111人力銀行也在公司徵才網頁「中台灣專區」大力宣傳本次就業博覽會，並設置網站專區替本次活動的職缺提供免費廣告，是南投就業博覽會的幕後推手。