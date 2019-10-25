親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

全運會閉幕 南投縣衝到全國第七名創新紀錄

2019-10-25 12:52聯合報 記者江良誠／南投即時報導

全運會昨天結束，南投縣拿下全國第七名佳績，創下參與全運會的最佳紀錄。圖／南投縣政...
全運會昨天結束，南投縣拿下全國第七名佳績，創下參與全運會的最佳紀錄。圖／南投縣政府提供
分享
108年全國運動會昨天結束，南投縣代表隊共拿下15金15銀13銅，榮獲全國第7名監察院長獎，也是六都以外第1名，寫下南投縣在全運會運動新的紀錄與光彩。

南投縣教育處表示，這次全運會計獲得空手道（5金1銀2銅）；划船（4金3銀4銅）；輕艇（1金2銀3銅）；曲棍球（2金） ；女子壘球（1金）；角力（1金4銀4銅）；拳擊（1金）；保齡球（2銀）；跆拳道（1銀）；柔道（1銀）；自由車（1銀），總共獲得15金15銀13銅，幾個發展重點項目，都展露亮麗成績，展現基層運動選手的訓練績效。

南投縣長林明溱表示，對基層選手的培訓與學校體育的發展不餘遺力與重視，未來仍會更努力往下紮根，繼續培植更多有體育天分或專長的南投子弟，繼續提供或協助他們多元發展的環境與專業的指導，讓南投體育成績更上層樓。

108年全國運動會10／19-10／24於桃園市展開，24日賽程全部結束，下午進行閉幕典禮及頒獎，本縣此次表現亮眼，創造了南投參加全國運動會史上最佳成績，全國獎牌排名第七名。

南投縣女壘隊在全運會奪下金牌，表現亮眼。圖／南投縣政府提供
南投縣女壘隊在全運會奪下金牌，表現亮眼。圖／南投縣政府提供
分享
拳擊75公斤級甘家葳（左）為南投縣奪下一金。圖／南投縣政府提供
拳擊75公斤級甘家葳（左）為南投縣奪下一金。圖／南投縣政府提供
分享

全運會

相關新聞

5個工作就有一個40K 南投就業博覽會最高薪7萬

2019-10-25 13:01

MOVE生物展 台中預售票優惠

2019-10-24 23:58

打鐵厝園區 居民喊撤案 彰縣：低汙染

2019-10-24 23:52

南投禁菸場所 擴大達205處

2019-10-24 23:45

高麗菜4顆50元 開放採收保本

2019-10-24 23:33

影／南投副縣長當服務生摔碎酒瓶 阿北變少男尷尬微笑

2019-10-24 22:54

彰化市要蓋火葬場？市長：有興建需求但要再評估

2019-10-24 19:40

二水源泉傳承籠仔篙工法 推可愛文創品和輕旅行

2019-10-24 17:08

鹿港打鐵厝產業園區 居民反對 環評說明會火爆

2019-10-24 16:49

走過921震災 竹山東華醫院守護健康十周年

2019-10-24 15:31

台中港三井OUTLET到高美濕地 下月起有免費接駁車

2019-10-24 15:19

蓋了2年10個月 石岡壩管理中心和大甲溪水資源館啟用

2019-10-24 14:36

社頭傳統市場乾淨舒適 6攤販獲一星認證

2019-10-24 14:25

彰縣重賞捉蟲 荔枝椿象每公斤1千元收購

2019-10-24 14:25

彰化火葬場地點無解 芳苑鄉提鄉親回饋方案測風向

2019-10-24 14:07

台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡

2019-10-24 11:30

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

台東墓地出土驚人發現 祖先頭蓋銅鍋揭露不凡地位

2019-10-25 09:50

台中港三井OUTLET到高美濕地 下月起有免費接駁車

2019-10-24 15:19

議員問韓國瑜需不需要看醫生 侯友宜低頭憋笑

2019-10-24 17:22

翻轉中壢後站！中壢運動公園區段徵收獲審議通過

2019-10-24 18:17

台北不配當天龍國？全台比福利 最爽在這裡

2019-10-25 11:00

台南科學園區千頃用地飽和 地方看好南側300公頃開發

2019-10-24 16:17

上任首日被撒冥紙 國民黨金門主委忍不住揮拳

2019-10-25 11:39

國民黨金門主委上演選前換將戲碼 黨員醞釀退黨

2019-10-24 19:35

嘉義布袋滯洪池變光電板世界 候鳥不見了

2019-10-24 23:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top