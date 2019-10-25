全運會閉幕 南投縣衝到全國第七名創新紀錄
2019-10-25 12:52
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
108年全國運動會昨天結束，南投縣代表隊共拿下15金15銀13銅，榮獲全國第7名監察院長獎，也是六都以外第1名，寫下南投縣在全運會運動新的紀錄與光彩。
南投縣教育處表示，這次全運會計獲得空手道（5金1銀2銅）；划船（4金3銀4銅）；輕艇（1金2銀3銅）；曲棍球（2金） ；女子壘球（1金）；角力（1金4銀4銅）；拳擊（1金）；保齡球（2銀）；跆拳道（1銀）；柔道（1銀）；自由車（1銀），總共獲得15金15銀13銅，幾個發展重點項目，都展露亮麗成績，展現基層運動選手的訓練績效。
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南投縣長林明溱表示，對基層選手的培訓與學校體育的發展不餘遺力與重視，未來仍會更努力往下紮根，繼續培植更多有體育天分或專長的南投子弟，繼續提供或協助他們多元發展的環境與專業的指導，讓南投體育成績更上層樓。
108年全國運動會10／19-10／24於桃園市展開，24日賽程全部結束，下午進行閉幕典禮及頒獎，本縣此次表現亮眼，創造了南投參加全國運動會史上最佳成績，全國獎牌排名第七名。
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