影／南投副縣長當服務生摔碎酒瓶 阿北變少男尷尬微笑

2019-10-24 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽11月26日將在溪頭妖怪村舉行，南投副縣長陳正昇等人昨天示範托盤為活動暖身，陳正昇一個不小心，托盤掉落酒瓶、酒杯打碎，現場一陣驚呼，陳正昇也頓時便成少男，露出尷尬微笑，趕緊解釋：「餐旅服務相當辛苦，相信碎碎平安比賽順利完成」。

「啊...」為了幫餐旅服務競賽造勢，南投副縣長陳正昇今天穿起襯衫，戴上紅色「啾啾」領結，當起服務生示範托盤，將酒瓶和酒杯放上餐桌，托盤看似簡單，其實要保持平衡不容易，陳正昇剛走了幾步托盤往一旁傾斜，酒瓶和酒杯都掉到地上摔碎，讓擔任公職四十多年，大小場合面不改色的陳正昇也相當尷尬，站在現場露出少男般尷尬微笑。第二次示範托盤，陳正昇不敢大意，全神貫注，順利將酒瓶、酒杯擺上桌。

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南投縣旅館公會舉辦的台灣旅館節和全國旅館盃餐旅服務競賽已經5屆，吸引全台知名餐旅學校及國際星級旅館從業人員參賽，幫助學生培養更多實務經驗，餐旅業第一線人員更能互相切磋提升技能，比賽分為學生及在職組，已有73組報名且持續增加中。

旅館公會今天在南投稅務出張所為競賽暖身，由副縣長陳正昇、觀光處長王源鍾、縣議員賴燕雪、旅館公會理事王福德示範競賽內容。

比賽項目分為整床及托盤二項，目前報名高中組整床競賽計有12組，托盤競賽 12組； 大專組整床競賽 14組； 托盤競賽 14組； 在職組整床競賽計有11組，托盤競賽8組；全部已有73組146人次參賽，持續受理報名中。

陳正昇說，餐旅服務看似簡單，卻講究專業技能，也可見第一線人員辛苦，不過，他是故意掉落，希望碎碎平安，比賽順利舉行，也希望提升學生和第一線人員技能，提供更好的服務品質。