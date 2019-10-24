高麗菜4顆50元 開放採收保本

今年高麗菜再遇低價，彰化產地已有菜農開放菜園供民眾自行採收，節省人力與包裝成本。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 最近平地高麗菜批發價格低廉，彰化二林有菜農為避免血本無歸，提早開放讓民眾自備器具採收，4顆50元，此為農民的「保本」措施，但也有菜農批農委會今年推種苗預警制度立意雖好，卻徒增加農民恐慌。

去年底高麗菜盛產時，彰化地區有許多農民開放民眾自行採收，節省人力與包裝成本；今年高麗菜價低提前到來，這個月開始南彰化就有以每顆10多元開放採收，本月25到27日有農民開放民眾自備刀子袋子採高麗菜，4顆50元。 二林菜農開放自家菜園供民眾採收高麗菜4顆50元，節省人力與包裝成本。 記者林敬家／翻攝 分享 facebook

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二林鎮顏姓菜農無奈表示，許多菜農去年賠錢，加上夏季高麗菜量較少，不知為何還是那麼低價？1箱20公斤高麗菜才賣100多元，以成本估算至少200元才稍有賺錢；他說，二林鎮已有許多菜農乾脆耕鋤菜園，他也已耕鋤1甲地的高麗菜，損失30萬元，周末開放5分地讓民眾採，希望多少貼補一些費用。

顏姓菜農開放的這批高麗菜，7月向種苗場預定，8月種植，當時並不覺得其他人種的量多，且他是選成本較高、抗熱性好的台中二號高麗菜，以夏季品種來說口感更脆更好，但政府在夏季進口太多高麗菜，造成與本國競爭，才讓價格直直落。

彰化溪湖果菜市場總經理蔡健文說，目前高山高麗菜批發價每公斤約21元，平地高麗菜每公斤約11、12元，有病蟲害品質差一點的約6、7元，主要現在種的高麗菜還沒秋冬好吃，市場需求也未出來；他也擔憂高麗菜到貨量還未到高峰，卻已降到如此價格，進入盛產期確不太樂觀。

台中種植高麗菜面積不大，農民零星種植；但台中市議員李榮鴻憂心說，台中高麗菜的產期比彰化更晚，彰化的價低，也影響台中農民，政府應從農會系統或區公所確實做到登記制，並公布去年種植數與價格讓農民參考，做好數量管控，才不會量多價跌。