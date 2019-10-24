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彰化市要蓋火葬場？市長：有興建需求但要再評估

2019-10-24 19:40聯合報 記者林敬家／即時報導

彰化是全台極少數至今仍沒有火葬場的縣市，人口之首的彰化市從20多年前計畫在目前的市立殯儀館建火葬場，遭居民抗爭告炊，近期又有傳出彰化市計畫在殯儀館後方土地蓋火葬場，彰化市公所對此指出，確實有殯葬業者多次拜訪公所，肯定彰化市縣內殯葬事業完善，且經過2期改善環境衛生更加升級，若能納入火葬場，擴大作為殯葬園區再適合不過，但仍要傾聽民意，多方評估再決定。

花壇、大城、福興等鄉鎮都曾前仆後繼有意爭取蓋火葬場，但隨著鄉鎮長換人，地方抗爭作罷；前縣長魏明谷3年前計畫在埔鹽鄉興建，仍遭強烈反對下撤銷。芳苑鄉最近有意在第六公墓南邊區域興建火葬場，近期提出鄉民回饋方案，傾聽地方聲音，方案內容包括火化場回饋補助款用於地方建設、公共設施每年上限400萬，鄉民有優先使用火化場權力、火化場工作職缺優先錄用芳苑鄉民、每年盈餘可充實鄉庫等。

芳苑鄉長洪火炉說，芳苑鄉「風頭水尾」之處資源有限，希望爭取設置火葬場增加地方財源，芳苑土地面積大，又有台61線交通便利，火葬場設置在芳苑最適合，但仍會與地方討論再做決定。

彰化縣葬儀商業公會理事長賴翠蓮說，彰化喪家要火化親人，遺體須千里迢迢送到外縣市處理，縣內需要有自己的火葬場，過去自己走訪每個鄉鎮市公所了解地方意見，有的鄉鎮雖有地但地方首長沒意願，有的有意願卻礙於產業道路太多不便進出，最主要要考量民意。

她認為，彰化市殯儀館後方用地距離市區近，車輛若能從後山走，避免大量車流湧進大埔路、延平路影響交通，對業者來說較為便利，希望火葬場設置能盡快有眉目。

彰化市長林世賢說，會納入鄉親意見，目前彰化殯儀館後方5公頃土地為殯葬用地，若要蓋火葬場優勢在於不需再變更土地，真要做會朝向完全無汙染、無煙排出的設施，但還需多方思考可行性再做決定。

芳苑鄉有意在第六公墓南邊爭取蓋火葬場。記者林敬家／攝影
芳苑鄉有意在第六公墓南邊爭取蓋火葬場。記者林敬家／攝影
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火葬大埔

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