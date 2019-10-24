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太強了！惠文腦麻生自學日文 2年就通過N3、Ｎ2檢定

2019-10-24 17:29聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

惠文高中學生劉彥谷腦性麻痺，行動不變，靠輪椅代步，國一接觸動漫對日語產生興趣，國三會考結束開始自學日語，他透過網路看日本youtuber網紅影片訓練聽力、進而學單字，高一直接挑戰N3日語檢定，今年高二N2檢定考163分（滿分180分），相當於大學日文系畢業程度。

「學語言動機最重要」劉彥谷分享，國中會考後的暑假開始自學日文，起初是好奇動漫的翻譯是不是日文原意，開始找有興趣的日本youtuber影片，一開始有中文翻譯字幕，漸漸練起聽力，「學語文會有瓶頸，聽不懂或看不懂單字的撞牆期過不了，會想放棄。」

劉彥谷先習慣youtuber說話速度，網路看NHK綜藝節目、有興趣的話題、影片每天養成「收視習慣」當作休閒，聽不懂的單字或流行語，反覆再看幾次，撐過1個月撞牆期就過關了！

高一他曾報名日文補習班，直接參加高階班仍覺得「太簡單」，劉彥谷把握和日籍老師對話、開始接觸文法，繳了半年1.8萬補習費只學2個月就沒再去了，他覺得「從生活學習最快，透過影片練聽力、學單字，進而再閱讀、加強文法」，「只背單字不知道怎麼使用，會淪於考試或填鴨」，準備N3、N2日語檢定買題本多練習。

惠文高中日語老師詹亞臻說，「聽、說、讀、寫」是學好語文最自然的節奏，劉彥谷完全掌握這個訣竅。若是10年前想學日文，可能要特別去報名補習班，「現在學習工具多元，孩子會不會用才是關鍵」，他們透過網路、找有興趣的題材自學，效果更好，家長觀念也要跟著改變，有時看到孩子在使用手機、電腦以為「在玩、放鬆」，也有可能是他們的學習工具。

劉彥谷N2檢定成績在前2％，明年升高三學測也要準備，但想再挑戰N1檢定，接著報名「日本留學試驗EJU」要讀日語、數學、英文學科、社會科，通過後先去讀語文學校才能申請大學，未來想讀心理相關科系，成為諮商師。

老師詹亞臻說，目前日文系大學畢業生考過N2檢定已不容易，這已具備日商求職門檻。惠文高中重視學生第二外語，國一、國二、高一都列為校定必修，10月26日在圖書館有「第二外語成果展」，學生分享日、德、西班牙、法文學習成果，也有異國服裝體驗。

惠文高中學生劉彥谷，自幼腦性麻痺，行動不變，國三開始自學日語，高一直參加N3日文...
惠文高中學生劉彥谷，自幼腦性麻痺，行動不變，國三開始自學日語，高一直參加N3日文檢定，高二挑戰N2成績163分，他想去日本讀大學，現在積極復健，希望獲得雙親支持。記者喻文玟／攝影
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惠文高中學生劉彥谷，自幼腦性麻痺，行動不變，國三開始自學日語，高一直參加N3日文...
惠文高中學生劉彥谷，自幼腦性麻痺，行動不變，國三開始自學日語，高一直參加N3日文檢定，高二挑戰N2成績163分，他想去日本讀大學，現在積極復健，希望獲得雙親支持。記者喻文玟／攝影
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惠文高中學生劉彥谷，自幼腦性麻痺，行動不變，國三開始自學日語，高一直參加N3日文檢定，高二挑戰N2成績163分，他想去日本讀大學，現在積極復健，希望獲得雙親支持。記者喻文玟／攝影
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