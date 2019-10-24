營造南投縣無菸環境 衛生局公告擴大禁菸場所205處
2019-10-24 17:26
聯合報 記者黑中亮
／南投即時報導
南投縣營造無菸環境，有效區隔吸菸區及非吸菸區，達到非吸菸者及吸菸者彼此尊重，於103年4月1日起公告擴大禁菸場所達205處，其中國家自然公園、風景特定區、森林遊樂區及自然教育園區的部分場所與公園綠地為除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區，全面禁止吸菸的場所，共計50處，其他自行公告如各級學校等無菸場域155處。
目前玉山國家公園塔塔加遊憩區、太魯閣國家公園合歡山遊憩帶除有設吸菸區外，全面禁菸，日月潭國家風向山遊客中心、合歡山國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區，以及台大實驗林的溪頭、鳳凰、和社、東埔、下坪等自然教育園區，都是全區全面禁菸；此外如參山國家風景區待人坑隴頂古道、田中森林公園及赤水崎園區、二水登廟步道、名間鄉茶香步道均全面禁菸。
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衛生局指出，為宣導菸害防制，營造無菸環境，104年公告縣內重要宮廟書院及公園共21 處，105年進一步公告含高級中等學校以下共125 處，針對校門口、家長接送區、周邊人行道全面禁菸外，前年日月老茶廠為堅持園區天然有機概念，通過南投衛生局的禁菸規定場勘，成為南投縣第一例自主申請公告全面禁菸場所，去年信義鄉公所為羅娜花海公園景觀步道，申請設有吸菸區1個，其他禁菸。
今年衛生局更進一步，不但劃定衛生局周邊環境全區，也公告南投巿向上公園全區禁菸，並促成全家超商草屯佑民店騎樓劃設禁菸區，成為南投第一例，並同意國姓鄉公所要求公告石門村既有鄉土步道也全面禁菸。
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