二水源泉傳承籠仔篙工法 推可愛文創品和輕旅行

2019-10-24 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



「籠仔篙」以木條或桂竹編製製成，台語稱為「石笱」，形狀如竹筍，是當年濁水溪八堡圳用來引水、導水和固堤使用的傳統工法，又稱為「古代的消波塊」，但隨著材料和技術的進步，籠仔篙的功能逐漸被水泥取代，懂得此工法的老師傅也逐漸凋零，彰化縣二水鄉源泉社區擔心這種傳統技藝失傳，特地找老師傅學藝，並發展出文創產品，推廣給校園學生和民眾，希望濁水溪畔特有的傳統工藝能夠傳承下去。

今年是八堡圳開圳300周年，相傳當年的官員施世榜要開鑿八堡圳來灌溉彰化平原，但因八堡圳高度比濁水溪還高，使得引水相當困難，據傳當年有一位「林先生」傳授施世榜籠仔篙土工法，教在地民眾製作籠仔篙，才順利將濁水溪的水引入八堡圳。據了解，籠仔篙依照擺放方式的不同，功能也有所差異，不但能夠引水、導水，還能夠鞏固堤防，而只要是濁水溪沿岸的鄉鎮，後來都使用了籠仔篙的技術，一直到70年代之後，才慢慢沒落。

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二水鄉源泉社區發展協會理事長賴昭旭在研究二水鄉歷史時，發現二水鄉曾經是籠仔篙工程公司林立之地，但因時代的變遷，會製作正統籠仔篙的老師傅也逐漸凋零，現在整個二水鄉，只剩下一、兩位老師傅還懂得這種傳統工藝，於是他們請來80多歲的鄭瑞芳老師傅，學習正統的籠仔篙製作工法。

「其實要製作籠仔篙是很需要技術的，否則太容易被河水沖散，就沒用了」賴昭旭說，籠仔篙最特別的是它的筍狀結構，最尾端有個「上環」，必須要是垂直卡在竹片當中，才足夠穩固能經得起河水的衝擊和籠仔篙內石頭的碰撞，除此之外，最底部的「下環」，則需將直立的竹片繞過後再往上反折後綑綁、繫緊，這些技巧都需要經驗的累積。

了解籠仔篙的製作精髓後，賴昭旭和源泉村村長張鈞雲開始到處尋找文創商品設計師，將籠仔篙縮小成文創商品，不但做成精美且具有設計感的立燈，更開發出迷你小籠仔篙桌燈，並設計了DIY課程，到二水鄉內的國中小學推廣，現在已經有不少學生都做過小籠仔篙，也因此更了解家鄉傳統文化。